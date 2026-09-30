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Hrvatska ugostila više od 1000 ukrajinske djece koja su pobjegla od rata i razaranja

Piše Filip Sulimanec,
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Hrvatska ugostila više od 1000 ukrajinske djece koja su pobjegla od rata i razaranja
Foto: MVEP
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Hrvatska će nastaviti pružati potporu Ukrajini i dijeliti svoja iskustva u oporavku, rehabilitaciji i reintegraciji, naveli su iz MVEP-a

Ministar Grlić Radman sudjelovao je na Drugoj međunarodnoj konferenciji o povratku ukrajinske djece, pritvorenih civila i ratnih zarobljenika u Torontu.

Oslanjajući se na hrvatsko iskustvo rata, nestalih osoba i razdvojenih obitelji, istaknuo je da humanitarna dimenzija mora ostati u središtu međunarodnih napora te da sudbina svakog deportiranog djeteta, pritvorenog civila i ratnog zarobljenika mora ostati prioritet.

Hrvatska je dosad ugostila više od 1000 ukrajinske djece iz ratom pogođenih područja te nastavlja pružati potporu ranjenim braniteljima, veteranima i njihovim obiteljima.

- Hrvatska će nastaviti pružati potporu Ukrajini i dijeliti svoja iskustva u oporavku, rehabilitaciji i reintegraciji - naveli su iz MVEP-a.

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