Hrvatska ugostila više od 1000 ukrajinske djece koja su pobjegla od rata i razaranja

Ministar Grlić Radman sudjelovao je na Drugoj međunarodnoj konferenciji o povratku ukrajinske djece, pritvorenih civila i ratnih zarobljenika u Torontu.

🇭🇷🇺🇦 FM @grlicradman participated in the Second International Conference on Returning Ukrainian Children, Detained Civilians, and Prisoners of War in #Toronto.



Drawing on Croatia’s experience of war, missing persons and separated families, he stressed that the humanitarian… pic.twitter.com/mM4hzBcSZH — MFA Croatia (MVEP) (@MFA_Croatia) September 28, 2026

Oslanjajući se na hrvatsko iskustvo rata, nestalih osoba i razdvojenih obitelji, istaknuo je da humanitarna dimenzija mora ostati u središtu međunarodnih napora te da sudbina svakog deportiranog djeteta, pritvorenog civila i ratnog zarobljenika mora ostati prioritet.

Hrvatska je dosad ugostila više od 1000 ukrajinske djece iz ratom pogođenih područja te nastavlja pružati potporu ranjenim braniteljima, veteranima i njihovim obiteljima.

- Hrvatska će nastaviti pružati potporu Ukrajini i dijeliti svoja iskustva u oporavku, rehabilitaciji i reintegraciji - naveli su iz MVEP-a.