Hrvatska vatrogasna zajednica velikom proslavom u Lisinskom obilježila 150 godina djelovanja
Hrvatska vatrogasna zajednica velikom je proslavom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu obilježila 150. obljetnicu organiziranog vatrogastva. Svečanosti su prisustvovali vatrogasci iz različitih dijelova Hrvatske, a sve se odvijalo pod sloganom 'Hrabrost kroz naraštaje, sigurnost za budućnost'. Osim bogatog programa unutar dvorane, ispred Lisinskog organizirana je i prezentacija vatrogasnih vozila i opreme, kao i ostali sadržaji posvećeni povijesti vatrogastva u Hrvatskoj.