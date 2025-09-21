Obavijesti

EUTANAZIJA 11.600 SVINJA

Hrvatska veterinarska komora: Podržavamo sve mjere Kriznog stožera oko svinjske kuge

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uskoro počinje eutanazija svinja na farmi Sokolovac | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Činjenica je da se bolest širi zbog ljudskog faktora – neodgovornog ponašanja, nelegalnih aktivnosti, zakasnjelih prijava i propusta u provođenju higijenskih i bio-sigurnosnih mjera, kaže se u priopćenju Komore

Hrvatska veterinarska komora poručila je u nedjelju kako s velikom zabrinutošću prati najnovije slučajeve širenja afričke svinjske kuge, u potpunosti podržava sve donesene strože mjere Kriznog stožera i posebno ističe važnost hitne i odlučne reakcije nadležnih institucija. Komora s velikom zabrinutošću prati najnovije širenje afričke svinjske kuge na područjima farmi Belje Sokolovac i Nemetin, gdje će biti eutanazirano oko 11.600 svinja i podržava uvođenje policijskog nadzora 0–24 h na velikim farmama, kontrolu prometnih pravaca, pojačane kontrole životinja i proizvoda, dezinfekciju vozila, te prisutnost policije i vojske u provedbi tih mjera.

Ovo je situacija koja zahtijeva maksimalnu profesionalnost, brzinu i preciznost, ističe se u priopćenju.

Činjenica je da se bolest širi zbog ljudskog faktora – neodgovornog ponašanja, nelegalnih aktivnosti, zakasnjelih prijava i propusta u provođenju higijenskih i bio-sigurnosnih mjera, kaže se u priopćenju Komore. Podsjećaju kako je Hrvatska veterinarska komora više puta isticala da je čovjek faktor širenja bolesti afričke svinjske kuge još od prve pojave bolesti na području Hrvatske.

Stoga i ovoga puta apeliramo na sve: vlasnike farmi, stočare, male uzgajivače svinja, prijevoznike, ali i građane – da se pridržavaju propisanih mjera, prijavljuju sumnje na oboljenja, ne premještaju životinje bez dozvola, a saznanja o takvim premještanjima i nelegalnim aktivnostima da prijave nadležnom veterinarskom uredu te ne ometaju veterinarske nadzore, kaže se.

Doktori veterinarske medicine diljem Hrvatske će i dalje pružati neophodnu stručnu pomoć, a Hrvatska veterinarska komora nastaviti aktivno surađivati s nadležnim tijelima.

