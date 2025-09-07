Obavijesti

'OČITO NE ŽELE PRIMIRJE'

Hrvatska vlada osudila ruske napade na civilne objekte i zgradu ukrajinske vlade

Piše HINA,
Foto: Serhii Korovainyi

Rusija napadima na civile i zgradu vlade u Ukrajini pokazuje da ne želi primirje, reagirala je u nedjelju vlada premijera Andreja Plenkovića na X-u na najnovije ruske napade na Kijev

Razaranje civilnih objekata i napadi na zgradu ukrajinske vlade iznova pokazuju da Rusija ne želi primirje. Snažno stojimo uz #Ukrajinu i nastavljamo joj pružati sveobuhvatnu pomoć. Izražavamo sućut obiteljima žrtava sinoćnjeg napada te solidarnost s @ZelenskyyUa i @Svyrydenko_Y", objavila je hrvatska vlada na X-u. 

Među troje poginulih u ruskim napadima na Kijev tijekom noći, u kojima je ozlijeđeno 18 osoba, a zapaljene su brojne zgrade u glavnom gradu, uključujući i sjedište vlade, bilo je i jedno dijete, objavili su u nedjelju ukrajinski dužnosnici, prenosi Reuters. 

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko rekla je da je glavna zgrada vlade prvi put od početka rata oštećena i da vatrogasci gase požare.

NAPALI I ZAPAD ZEMLJE Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione
Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.

