Hrvatska vlada osudila ruske napade na civilne objekte i zgradu ukrajinske vlade

Razaranje civilnih objekata i napadi na zgradu ukrajinske vlade iznova pokazuju da Rusija ne želi primirje. Snažno stojimo uz #Ukrajinu i nastavljamo joj pružati sveobuhvatnu pomoć. Izražavamo sućut obiteljima žrtava sinoćnjeg napada te solidarnost s @ZelenskyyUa i @Svyrydenko_Y", objavila je hrvatska vlada na X-u.

Među troje poginulih u ruskim napadima na Kijev tijekom noći, u kojima je ozlijeđeno 18 osoba, a zapaljene su brojne zgrade u glavnom gradu, uključujući i sjedište vlade, bilo je i jedno dijete, objavili su u nedjelju ukrajinski dužnosnici, prenosi Reuters.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko rekla je da je glavna zgrada vlade prvi put od početka rata oštećena i da vatrogasci gase požare.

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.