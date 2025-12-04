Obavijesti

Hrvatska vojska se modernizira: Paket vrijedan skoro 2 milijarde eura. Evo što se sve nabavlja...

Piše Luka Safundžić,
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS, Manon Cruz/REUTERS, Canva (ilustracija)

Nabavljamo sustav protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 najmodernija njemačka tenka i 420 terenskih kamiona

Ovo jesu trenuci u kojima Europa mora pokazati da se zna braniti. Nakon desetljeća premalog ulaganja, posebno na zapadu i sjeveru kontinenta, postavilo se pitanje ima li Europa sposobnost za moderno ratovanje, rekao je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji

