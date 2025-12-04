Nabavljamo sustav protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 najmodernija njemačka tenka i 420 terenskih kamiona
Hrvatska vojska se modernizira: Paket vrijedan skoro 2 milijarde eura. Evo što se sve nabavlja...
Ovo jesu trenuci u kojima Europa mora pokazati da se zna braniti. Nakon desetljeća premalog ulaganja, posebno na zapadu i sjeveru kontinenta, postavilo se pitanje ima li Europa sposobnost za moderno ratovanje, rekao je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.
