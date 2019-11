Hrvatska vojska stigla u Pulu: "U povijest ulaze odlučni!"

Dolaskom u vojarnu “Hrvatski branitelji Istre” u popodnevnim satima u srijedu, 13. studenog 2019. završena je dvodnevna hodnja stotinjak pripadnika Središta za besposadne zrakoplovne sustave.

Pripadnici Hrvatske vojske u toj su prigodi ispred najpoznatijeg istarskog spomenika kulture i zaštitnog znaka grada Pule – Pulske Arene, poslali poruku: “U povijest ulaze odlučni. Budućnost pripada hrabrima. Hrvatska vojska – vojska pobjednika!”.

Naime, povratak Hrvatske vojske u gradove dio je koncepta novog operativnog rasporeda Hrvatske vojske s ciljem povećanja sigurnosti svih područja Republike Hrvatske, pomoći lokalnom stanovništvu, poboljšanja standarda života, rada i obuke pripadnika HV-a te promicanja vojnog poziva i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata.

U toj prigodi, zapovjednik Središta za besposadne zrakoplovne sustave bojnik Zvonimir Mravunac priznao je kako osjeća izniman ponos i zadovoljstvo zbog konačnog dolaska pripadnika Hrvatske vojske u Pulu.

- Ova hodnja zahvala je svim braniteljima koji su dali doprinos u stvaranju samostalne i neovisne Hrvatske. Na častan, ponosan i dostojanstven način vratili smo se u Istarsku županiju. Moram istaknuti i napomenuti kako je hodnja dogovorena i iskoordinirana s lokalnom zajednicom i vlastima, suradnja je bila izvrsna i posebno me veselilo što su nas ljudi tijekom hodnje od Žminja do Pule susretali, mahali i pozdravljali. Bio je to uistinu srdačan doček i poseban osjećaj, rekao je bojnik Mravunac i dodao kako će ustrojavanjem Središta za besposadne zrakoplovne sustave Istra dobiti novu dimenziju strateške sigurnosti.

Dolaskom u Pulu, pripadnici SBZS-a položili su vijence u parku Franje Josipa I ispred spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, a pridružili su im se predstavnici braniteljskih udruga i predstavnici grada Pule. Također, pripadnici HV-a odali su počast svima koji su položili svoje živote za obranu domovine na pulskom Gradskom groblju.

Naime, projekt povratka Hrvatske vojske u Pulu realiziran je u suradnji Ministarstva obrane s lokalnom zajednicom, Gradom Pulom i Istarskom županijom, a u ovoj prigodi zamjenik načelnika Općine Ližnjan Matija Maurović izrazio je zadovoljstvo zbog suradnje s Hrvatskom vojskom.

Zapovjednik Obavještajne pukovnije Glavnog stožera OS RH pukovnik Zvonimir Rogić priznao je kako je posebno ponosan što su pripadnici ove postrojbe sudjelovali u izgradnji vojarne Hrvatskih branitelja u Istri zajedno s pripadnicima Zapovjedništva za potporu.

Kao znak sjećanja na hrabrost i požrtvovnost hrvatskih branitelja, na ulazu u vojarnu u Puli smješten je vojni eksponat zrakoplova MIG-21 legendarnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Danijela Borovića koji je 4. veljače 1992. godine preletio iz Bihaća u Pulu.

Svečano otvorenje vojarne u Puli koja će nositi naziv Hrvatski branitelji Istre održat će se u petak, 15. studenog 2019. godine. Vojarna će nositi ime u čast svim hrvatskim braniteljima Istre koji su dali neizmjeran doprinos u Domovinskom ratu, u obrani domovine.