Hrvatske šume pljačkaju se stoljećima. Prije devedeset godina razotkrivena je ‘Afera Našička’, odnosno sistemska pljačka šuma, državne imovine, davanje mita i manipulacije zakonima.
Hrvatske šume i afera Našička: U zatvor su im slali maserke i hranu iz najboljih restorana
Šume, šume, najljepša vam hvala, u vama se korupcija rađala – tako bi nekako mogao glasiti suvremeni prepjev čuvene međimurske pjesme koju su partizani skovali u Drugom svjetskom ratu. Hrvatske šume su, naime, trajno leglo korupcije, a jasno je i zašto. Eksploataciju drvne mase teško je kontrolirati; prvoklasne trupce moguće je klasificirati kao loše pa razliku u cijeni podijeliti. Kad je o modalitetima kriminala riječ, naši su ljudi vrlo maštoviti, a mreže koje su u stanju isplesti zaprepašćuju, kako širinom, tako i dubinom. I ustrajnošću. Zatvorske kazne, koje imaju za cilj generalnu prevenciju kažnjivih djela, očito ne služe kao opomena.
