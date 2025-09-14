Obavijesti

News

Komentari 0
stoljeće mita i krađe PLUS+

Hrvatske šume i afera Našička: U zatvor su im slali maserke i hranu iz najboljih restorana

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 7 min
Hrvatske šume i afera Našička: U zatvor su im slali maserke i hranu iz najboljih restorana

Hrvatske šume pljačkaju se stoljećima. Prije devedeset godina razotkrivena je ‘Afera Našička’, odnosno sistemska pljačka šuma, državne imovine, davanje mita i manipulacije zakonima.

Šume, šume, najljepša vam hvala, u vama se korupcija rađala – tako bi nekako mogao glasiti suvremeni prepjev čuvene međimurske pjesme koju su partizani skovali u Drugom svjetskom ratu. Hrvatske šume su, naime, trajno leglo korupcije, a jasno je i zašto. Eksploataciju drvne mase teško je kontrolirati; prvoklasne trupce moguće je klasificirati kao loše pa razliku u cijeni podijeliti. Kad je o modalitetima kriminala riječ, naši su ljudi vrlo maštoviti, a mreže koje su u stanju isplesti zaprepašćuju, kako širinom, tako i dubinom. I ustrajnošću. Zatvorske kazne, koje imaju za cilj generalnu prevenciju kažnjivih djela, očito ne služe kao opomena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025