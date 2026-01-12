Hrvatske vode: Otapanje snijega neće dovesti do naglog porasta vodostaja

''Izgledno je da ipak neće doći do naglog zatopljenja i velikog skoka u porastu temperature zraka tako da se očekuje lagano, odnosno postepeno topljenje snijega, koje bi vodotoci trebali primiti bez većih poteškoća i bez značajnijeg porasta vodostaja'', navodi se u priopćenju.

Od utorka se očekuje zatopljenje na području cijele Hrvatske, kao i u susjednim zemljama Sloveniji te Bosni i Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature u ovom će tjednu ići do +10 Celzijevih stupnjeva, dok se noćne temperature očekuju blizu 0, što će pogodovati sporijem otapanju snijega.

Hrvatske vode napominju i kako je već prethodnih dana došlo do značajnog smanjenja u visini snježnog pokrivača na većini mjernih postaja u Hrvatskoj.

Olakotna okolnost je i ta što se uz najavljeno zatopljenje ne očekuju znatnije količine kišnih oborina u idućih sedam dana. Nešto malo više kiše očekuje se na području Jadrana i predjela uz Jadran, dok se na kontinentalnom dijelu Hrvatske očekuje uglavnom suho vrijeme.

''Najavljeno zatopljenje ne bi trebalo uzrokovati probleme s naglim porastom vodostaja niti povećati rizik od pojave poplava. Unatoč povoljnoj situaciji, preporučuje se i dalje svakodnevno praćenje hidroloških i meteoroloških prognoza DHMZ-a kako bi se, u slučaju eventualnih promjena, moglo pravodobno reagirati”, kazali su iz Hrvatskih voda.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviše snijega mjere postaje Zavižan i Sljeme, 60 cm. Na području Gorskog kotara i Like bilježi se u prosjeku 20 do 30 cm snijega.

Na području susjedne Slovenije, sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije u prosjeku ima 5 do 15 cm snijega. Slične vrijednosti snijega izmjerene su i na području Bosne i Hercegovine, priopćile su Hrvatske vode.