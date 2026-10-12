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SPLIT VODEĆI U KOLOVOZU

Hrvatske zračne luke u osam mjeseci s više od 10 mil. putnika

Piše HINA,
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Hrvatske zračne luke u osam mjeseci s više od 10 mil. putnika
Velika Gorica: Svečano obilježeno uvođenje nove zračne linije Zagreb – Bukurešt – Peking | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Prema broju putnika u kolovozu splitsku slijedi zračna luka Dubrovnik s 563 tisuće putnika i porastom od četiri posto, dok je treća zračna luka Zagreb sa 476 tisuća putnika

U hrvatskim zračnim lukama u kolovozu je bilo više od 2,3 milijuna putnika, što je 1,4 posto više nego i istom mjesecu lani, a najviše ih je prošlo kroz zračnu luku Split, 734 tisuće, za koju je to pad od 3,1 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema broju putnika u kolovozu splitsku slijedi zračna luka Dubrovnik s 563 tisuće putnika i porastom od četiri posto, dok je treća zračna luka Zagreb sa 476 tisuća putnika, što je pad od 2,4 posto u odnosu na lanjski kolovoz, pokazali su podaci DZS-a objavljeni prošlog tjedna.

Osim ukupnog porasta broja putnika, u kolovozu je u zračnim lukama blago porastao i broj operacija zrakoplova (slijetanja i polijetanja) za 0,2 posto, na više od 21,5 tisuća,

S druge strane, tereta je u zračnim lukama u kolovozu bilo za 7,4 posto manje  ili 678 tona.

Na razini prvih osam mjeseci zračne luke su uslužile 10,2 milijuna putnika ili 2,3 posto više, dok je operacija zrakoplova bilo ukupno 2,6 posto manje ili 101 tisuća.

Promet tereta je i u prvih osam mjeseci bio manji nego u istom razdoblju lani, za 12,4 posto, sa 5,7 tisuća tona.

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