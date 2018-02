Hrvatski Bitcoin bogataši otkrivaju tajnu zarade

Zamislite da ste se kriptovalutama počeli baviti prije godinu dana. Da ste tada uložili po 100 kn (slovima: 100 kuna) na ove kriptovalute, evo koliko bi danas zaradili:

1,275% na Bitcoinu (zarada: 1,275 kn)

8,374% na Stellaru (zarada: 8,374 kn)

10,201% na Dashu (zarada: 10,201 kn)

To je ukupno 19,850 kn zarade na uloženih 300 kn! A da ste prije godinu dana uložili 3,000 kn? Sada bi imali ozbiljnih 200,000 kn, što znači da bi si mogli kupiti dobar auto po cijeni osrednjeg bicikla.

Već danas mnogi ovo što se trenutno događa nazivaju najvećim transferom bogatstva u novijoj povijesti. Ako budete sjedili sa strane i pasivno promatrali, to može biti i najveće razočaranje koje ćete imati u životu. Jer potomci će vas pitati:

"GDJE SI BIO 2018...?"

"... i zašto nas nisi financijski osigurao kada je bilo tako jednostavno". Pretvorivši svakih 100 kn viška u desetke tisuća.

Ova eksplozija Bitcoina i ostalih kriptovaluta intrigira ljude. A kako je Bitcoin vruća tema, o njemu izvještavaju novinari i "neovisni ekonomski analitičari" koji u životu nisu kupili Bitcoin ili neku drugu kriptovalutu.

U moru besmislica i fake newsa, domaća ekipa entuzijasta i investitora u kriptovalute odlučila je otkriti pravu istinu o kriptovalutama baziranu na iskustvima iz prve ruke.

Pokrenuli su Crypto Akademiju, online tečaj na hrvatskom jeziku s korak-po-korak uputama za stvaranje bogatstva na kriptovalutama. Ne brinite ako nikada prije niste kupili niti jednu kripto valutu. Ne brinite ako ne znate što je Etherum ili GDAX. Svejedno se možete upisati na Crypto Akademiju klikom na ovaj link i profitirati na onome što se trenutno događa u svijetu.

S lansiranjem Bitcoina na burzama... prihvaćanju kriptovaluta na globalnom nivou... i činjenici da nove kriptovalute tek dolaze na tržište... suočeni ste sa možda najvećom životno-mijenjajućom odlukom kada je u pitanju vaša budućnost.

Jer ako ste mislili da je 2017 vrhunac, onda će vas 2018 iznenaditi. Predviđa se da će kriptovalute rasti još jače tijekom ove godine.

To je zato što će Njujorška burza (NYSE) i druge svjetske burze ove godine početi trgovati Bitcoin ETF-ovima (fondovima koji sadrže Bitcoin). Jednom kada Bitcoin bude na burzama, svjedočit ćemo ogromnom rastu tržišta kriptovaluta. Osim toga, mnogi su iz medija čuli za Bitcoin i druge kriptovalute, ali jako malo ljudi ih doista posjeduje. Očekujte da se to promjeni tijekom 2018., što je drugi razlog najavljenom porastu.

Ako uskočite u kripto vlak na vrijeme, prije nego kriptovalute postanu mainstream, možete zaraditi ozbiljne novce. Pogledajte početak 2017.: Bitcoin je bio na $996. Do kraja godine došao je na $13,000. To je porast od preko 1300%. U jednoj godini! A kako Bitcoin bude rastao u 2018., pojavit će se gomila manje poznatih kriptovaluta. Zato jer su nove, te će se kriptovalute u početku prodavati za manje od jednog centa. Ti "novi Bitcoini" mogu vas učiniti dolarskim milijunašem. Zapravo, to se već događa:

Evo primjera kripto valute zvane Verge (XVG) koja je u 2017. narasla preko milijun posto (1,170,979%). Početkom 2017.Verge se prodavao za $0.000019. Na kraju 2017. vrijedio je $0.222505. Da se za 1.1.2017. u Verge uložili 1 (jedan) dolar, zaradili bi $11,709.

Ovakvi su se porasti događali tijekom cijele 2017. godine, na stotinama kriptovaluta, i nastavit će se u 2018. Svi su mogući s čak i najmanjim ulaganjima od nekoliko dolara. Zaradivši vam tako godišnju plaću u par klikova.

Nažalost, prosječan čovjek neće "gubiti vrijeme" da nauči nešto o kriptovalutama. Proći će 3-5 godina prije nego sve bude zaglupljeno na nivo "prosječnog čovjeka".

Ako i vi želite čekati masu, to je na vama.

Ali ako želite krenuti rano i profitirati na djevičanskom tržištu, prijavite se ovdje na Crypto Akademiju. To je rješenje "ključ u ruke" koje će vam omogućiti da bez rizika, od kuće, naučite kako vam kriptovalute mogu stvoriti bogatstvo koje mijenja život.

Ovaj online tečaj nije za svakoga. On je samo za ljude koji se ne boje novih stvari.

Ako odugovlačite, propustit ćete ga (broj mjesta je trenutno ograničen na 30 najbržih). Ali ako se prijavite danas, bit ćete opremljeni svime potrebnim da stvorite bogatstvo na Bitcoinu i kriptovalutama.

Opširnije: www.CryptoAkademija.com

Foto: Crypto Akademija

Tema: Promo sadržaj