Hrvatski Caritas donirao 380.000 eura za pomoć najsiromašnijima

Hrvatski Caritas je u sklopu programa "Za 1000 radosti" – "Ostavi trag!" do sada uputio 380.000 eura financijske pomoći područnim Caritasima za potrebe najsiromašnijih obitelji, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski Caritas.

Dodijeljenim sredstvima nad/biskupijski Caritasi obiteljima za koje skrbe na svojem području pružaju najnužniju pomoć, bilo da je riječ o plaćanju zaostalih režijskih troškova i troškova stanarine, medicinskih troškova, nabavi neophodnog drva za ogrjev, hrane i higijenskih potrepština, odjeće i obuće i školske opreme.

Sredstva se također koriste i za unaprjeđenje neprihvatljivih stambenih uvjeta opremanjem stambenog prostora namještajem, nabavom građevinskog materijala ili nužnim građevinskim radovima.

Biskupijskim i nadbiskupijskim Caritasima je u veljači ove godine bila doznačena prva uplata financijske pomoći u iznosu od 200.000 eura, dok je preostalih 180.000 eura doznačeno krajem kolovoza.

Pomoć se usmjerava putem mreže 16 nad/biskupijskih Caritasa.

Program Hrvatskog Caritasa "Za 1000 radosti" već 24 godine pruža potporu obiteljima i pojedincima koji se suočavaju s teškim životnim okolnostima – od višečlanih, jednoroditeljskih i braniteljskih obitelji do obitelji pogođenih teškom bolešću ili dugotrajnom nepovoljnom ekonomskom situacijom te nezaposlenih osoba koje zbog bolesti nisu u mogućnosti raditi.

Sredstva za spomenuti program se prikupljaju tijekom cijele godine zahvaljujući novčanim darovima socijalno osjetljivih građana i tvrtki te pozivima na donacijski telefon 060 9010 ili novčanom uplatom na račun IBAN HR4023400091510126452, svrha uplate: Za 1000 radosti.

Građani i tvrtke također mogu pomoći i donacijom materijalnih darova, proizvoda i usluga dogovorom putem elektroničke pošte 1000radosti@caritas.hr

Taj najdugovječniji humanitarni program Hrvatskog Caritasa započeo je prije 24 godine kao predbožićna akcija, da bi prerastao u cjelogodišnji program kojim Hrvatski Caritas nastoji u društvu razviti socijalnu osjetljivost, solidarnost i zajedništvo te ujedno prikupiti konkretnu pomoć za najsiromašnije obitelji u Hrvatskoj koje teško preživljavaju boreći se s bolesti, nezaposlenosti i oskudicom.

"Želimo biti poticatelji i usmjeravatelji konkretne pomoći koja će od onih koji imaju i mogu strujati prema onima koji nemaju i ne mogu", poručili su iz Hrvatskog Caritasa

Krajem studenoga 2025. pokrenuto je novo programsko razdoblje koje se već skoro dvanaest mjeseci provodi na nacionalnom planu uz slogan "Ostavi trag!".

"Posebno mjesto u inicijativi imaju djeca i mladi iz više od 1300 osnovnih i srednjih škola, koji su simboličnim prilozima do jednog eura za prigodne promotivne olovke dali svoj doprinos pomoći obiteljima u potrebi. Mnoge su škole pritom odlučile polovicu prikupljenih sredstava usmjeriti izravno obiteljima kojima je pomoć potrebna u njihovoj školskoj ili lokalnoj sredini", istaknuli su u Hrvatskom Caritasu.

Učenicima je bilo dostupno 470.000 prigodnih olovaka s jednom od inačica slogana "Ostavi trag!": "Ostavi vedar trag! Ostavi plemenit trag! Ostavi pozitivan trag! Ostavi kreativan trag! Ostavi originalan trag!".