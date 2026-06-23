Hrvatski hokejski savez: 'Za sve troškove vezano za organizaciju ovog SP-a postoje uredni računi'

Dva računa ukupno veća od 620.000 eura, koje je objavio gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, otkrivaju da je i Hrvatski hokejski savez bez javne nabave angažirao pulsku tvrtku A.T.I. za poslove smještaja i organizacije Svjetskog prvenstva u Poreču.

Podsjetimo, Šimunić u objavi tvrdi da Hrvatski hokejski savez bez javne nabave i izravno dodjeljuje poslove vrijedne više od 620.000 eura jednoj tvrtki, što smatra primjerom netransparentnog trošenja javnog novca. Navodi i da se radi o višegodišnjoj praksi u kojoj se stotine tisuća eura isplaćuju bez jasnih procedura, uz moguće nepravilnosti u poslovanju saveza, te poziva na utvrđivanje tko i na temelju kojih odluka raspolaže javnim sredstvima.

O poslovanju tvrtke A.T.I. s Hrvatskim olimpijskim odborom objavili smo niz istraživačkih tekstova. HOO s njima je u tri godine ugovorio poslove i usluge vrijedne oko 1,5 milijuna eura, a niti jedan posao nisu dobili na otvorenom postupku javne nabave na koji se mogla javiti i konkurencija. Ugovori su i nezakonito cjepkani kako bi se izbjeglo provođenje nabave, a nije poštovan zakon i nisu ih javno objavili nego su zatajili čak milijun eura od dodijeljenih 1,5 milijuna. Sad te ugovore istražuje Uskok. Hokejski savez samo je jedan u nizu onih koji ugovore daju dogovorno, bez provedenih postupaka nabave, ali uskoro bi država tome trebala stati na kraj. Kad već nije kontrolirala saveze i natjerala ih da poštuju zakon tijekom proteklih godina.

O svemu su se oglasili iz Hrvatskog hokejskog saveza, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Vezano za objavu na svom facebooku g. Viktora Šimunić od 21.6.2026.g., a koju su prenijeli razni portali, a koja objava se odnosi na plaćanje računa tvrtki ATI d.o.o. iz Pule, te navoda o podizanju 28.000,00 eura na bankomatima, daje se sljedeće priopćenje:

Hrvatski hokejski savez dobio je organizaciju Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju za 2025. godinu, koje se održalo od 3. veljače do 9. veljače 2025.g. u Poreču. Hrvatski hokejski savez nije bio obveznik javne nabave, jer su 2024. godine njegovi izvori prihoda iz javnih izvora bili manji od 50 % od ukupnih prihoda, stoga je imao pravo odabrati agenciju ATI d.o.o. kao poslovnog partnera u predmetnom događaju bez provođenja postupka javne nabave.

Vezano za predmetnu organizaciju Svjetskog prvenstva dana 31. siječnja 2025.g., dakle 3 tri dana prije službenog početka natjecanja, Hrvatski hokejski savez zastupan po predsjedniku g. Damiru Hrupec i Ministarstvo turizma i sporta zastupanog po ministru g. Tonči Glavina, sklopili su Ugovor o sufinanciranju troškova organizacije Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju za 2025.g. temeljem kojeg se Ministarstvo obvezalo isplatiti Hrvatskom hokejskom savezu, a na teret sredstava osiguranih u državnom proračunu RH za 2025.g. i projekciji za 2026 i 2027. iznos od 500.000,00 eura. Ovaj ugovor se temeljio na Odluci o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom hokejskom savezu za sufinanciranje organizacije Svjetskog prvenstva u Poreču.

Naglašavamo račune koje je objavio g. Viktor Šimunić, gore navedene tvrtke ATI d.o.o., istome je dostavio Hrvatski hokejski savez, jer je g. Šimunić svojim prvim Zahtjevom za pristup informacijama zatražio dostavu svih bankovnih izvoda za 2025.godinu, što je Savez učinio dostavom ovih bankovnih izvoda 08.05.2026.g., a svojim drugim Zahtjevom za pristup informacijama od 13.05.2026.g. kojim su zatraženi točno navedeni računi iz 2025.g.. a između kojih i oni koji su plaćeni tvrtki ATI d.o.o., Hrvatski hokejski savez je dana 27.05.2026.g. udovoljio, te dostavio tražene račune.

Predmetni računi odnose se na troškove smještaja i prehrane sportaša, stručnih timova, službenih osoba, sudaca, delegata, volontera, te troškove prijevoza (lokalni prijevoz i prijevoz zračna luka-Poreč, odnosno Poreč-zračna luka).

Predmetna tvrtka je bila na glasu pouzdanog i odgovornog organizatora i pružatelja takvih usluga, te je istoj povjeren posao organizacije smještaja tako velikog broja ljudi, njihovog prijevoza za razdoblje od 10 dana (od 31.01. 2025. pa do 10.02.2025.g.).

Hrvatski hokejski savez temeljem navedenog Ugovora o sufinanciranju od 31.01.2025. imao je obvezu sukladno članku 5. dostaviti Ministarstvu:

opisno izvješće u pisanom i elektroničkom obliku

financijsko izvješće u pisanom i elektroničkom obliku,

a što je u potpunosti izvršeno, odnosno dostavljeno.

Naglašava se da je Ministarstvu dostavljena doslovno sve i jedna preslika računa vezana za organizaciju predmetnog Svjetskog prvenstva, pa tako i računi koje je objavio g. Viktor Šimunić.

Stoga Hrvatski hokejski savez odbacuje bilo kakve nepravilnosti u svom poslovanju i radu, jer za sve troškove vezano za organizaciju ovog Svjetskog prvenstva postoje uredni računi.

U odnosu na javno objavljeni navod „28.000 eura digli su na bankomatima“ ističe se kako novac podignut na bankomatima je evidentiran u blagajnu Hrvatskog hokejskog saveza, te svaki iznos je knjigovodstveno knjižen s točnom namjenom plaćanja, što predstavlja zakonito i uredno financijsko poslovanje, a ne ono na što se insinuira u objavi, da bi odgovorne osobe novac zadržale za sebe, a što je vrlo lako provjeriti uvidom u poslovne knjige.

Hrvatski hokejski savez u svom dugogodišnjem radu uvijek se rukovodi načelima financijske discipline i odgovornosti, tako da još jednom odbacuje bilo kakve sumnje na nepravilnosti u svom radu, te s tim u vezi utrošenih sredstava, s posebnim naglaskom za organizaciju Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju za 2025.g., a što je bio jedan od najvećih sportskih događaja u 2025. godini održanih u Republici Hrvatskoj - stoji u priopćenju kojeg potpisuje direktor Hrvatskog hokejaškog saveza Slaven Zlatar.