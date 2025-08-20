Obavijesti

GOSPODARSKI KRIMINAL

Hrvatski i austrijski državljanin oštetili državu za 65.000 eura: Prijavili ih zbog utaje poreza

Piše HINA,
Foto: PU istarska

Osumnjičenici nisu vodili ni poslovne knjige koje su obvezni voditi te nisu podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka kad je nastupila nesposobnost za plaćanje

Policijska uprava vukovarsko–srijemske izvijestila je u srijedu kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom i 65-godišnjim državljaninom Austrije zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Utvrđena je sumnja, navodi policija, da osumnjičenici tijekom 2023. godine, kao odgovorne osobe prijevozničke tvrtke s područja Vukovarsko-srijemske županije, u nakani neosnovanog umanjenja obveze plaćanja dužnih poreznih davanja, nisu obračunali i prijavili obveze poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit, čime su tvrtki pribavili nepripadnu imovinsku korist za iznos neplaćenog poreza u ukupnom iznosu od preko 65.000 eura.

NASJEO Zagorac na lažnom ulaganju u dionice ostao bez 100.000 eura
Zagorac na lažnom ulaganju u dionice ostao bez 100.000 eura

Osumnjičenici nisu vodili ni poslovne knjige koje su obvezni voditi te nisu podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka kad je nastupila nesposobnost za plaćanje, navodi policija. Na taj način počinili su kaznena djela utaje poreza ili carine, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga te povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje. 

Nadležnom državnom odvjetništvu bit će podneseno posebno izvješće.

