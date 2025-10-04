Hrvatski konzul u Njemačkoj otkrio detalje o Hrvatu i dronu

Generalni konzul Republike Hrvatske u Frankfurtu, Vedran Konjevod, za RTL je demantirao navode da je uhićen hrvatski državljanin u vezi s incidentom iznad frankfurtske zračne luke te pojasnio da je mu je policija uzela podatke.

- Hrvatski 41-godišnji državljanin je upravljao dronom u blizini zone leta Zračne like Frankfurt. To je civilni dron. Nije uhapšen i nije ruski špijun. Policija je uzela njegove podatke. Vjerojatno će biti proveden prekršajni postupak - rekao je konzul Konjevod.

Frankfurtska policija objavila je kako je pokrenula prekršajni postupak protiv Hrvata, a detalji slučaja još uvijek nisu poznati. Glasnogovornik policije objasnio je kako je dron zahvaljujući sustavu za detekciju brzo pronađen u zapadnom dijelu aerodroma, na oko 700 metara udaljenosti. "

- Zahvaljujući brzoj reakciji i sustavu za detekciju, dron je lociran u zapadnom dijelu frankfurtskog aerodroma, na udaljenosti od oko 700 metara te je odmah zaplijenjen. Zbog toga prekid zračnog prometa nije bio potreban - rekao je.