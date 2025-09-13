Hrvatski kreditni rejting dobro kotira. Dobar znak za ulagače

Rejting agencija Standard & Poor’s (S&P) potvrdila je kreditni rejting Republike Hrvatske na razini ‘A-’ za dugoročne i ‘A-2’ za kratkoročne obveze, uz pozitivne izglede. Time se ponovno potvrđuje međunarodno povjerenje u stabilnost hrvatskih javnih financija i pozitivne izglede gospodarskog rasta.

U izvješću S&P ističe da bi se, unatoč izazovima na globalnoj razini, dobri trendovi u ekonomskim i vanjskotrgovinskim pokazateljima Hrvatske trebali nastaviti. Pozitivan izgled rejtinga ukazuje na mogućnost daljnjeg povećanja kreditnog rejtinga u budućnosti, uz nastavak fiskalne odgovornosti i provedbe reformi.



Naglašava se i da politički kontinuitet daje pozitivan zamah reformama. Navodi se pritom i važnost političke stabilnosti - koju osigurava parlamentarna većina pod vodstvom HDZ-a u trećem mandatu zaredom - u svrhu realizacije reformi i programskih prioriteta Vlade.





- Kreditni rejting na A razini potvrda je povjerenja međunarodnih financijskih institucija, kao i pozitivan signal ulagačima. To je i poruka odgovornog vođenja javnih financija, stabilnog gospodarskog rasta te učinkovite apsorpcije europskih sredstava. S&P i u ovom izvješću ističe političku stabilnost, koja je ključna za brojna ostvarenja Vlade. Cilj svih vladinih politika i dalje će biti rast životnog standarda građana, smanjenje inflatornih pritisaka i poticanje gospodarskog razvoja Hrvatske - poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.



U S&P-u najavljuju nastavak snažnog rasta hrvatskog BDP-a. Procjenjuju rast od 3,2 posto u ovoj godini, te u prosjeku 2,8 posto godišnje u razdoblju 2025.-2028. Pritom se ističe pozitivan doprinos realizacije reformi i ulaganja financiranih europskim sredstvima - iz Instrumenta EU-a za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a.



- Ovo je jasna potvrda da hrvatsko gospodarstvo stoji na čvrstim temeljima i da su prepoznate naše reforme, uz stabilne javne financije, snažnu europsku podršku i jasnu perspektivu gospodarskog rasta. Svjesni smo i izazova - od turbulentnih geoekonomskih odnosa koji utječu na visinu i strukturu državnih rashoda do dugotrajno složenih demografskih kretanja - ali nastavljamo provoditi reforme u obrazovanju, zdravstvu i pravosuđu te ulagati u prometnu infrastrukturu i digitalizaciju kako bismo povećali produktivnost, osigurali dugoročnu konkurentnost te što bolju kvalitetu života - izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.