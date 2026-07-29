Hrvatski olimpijski odbor u priopćenju naveo: 'Novi čelnik HOO-a je Dragan Primorac'

Hrvatski olimpijski odbor na službenim se stranicama oglasio o novom predsjedniku Josipu Varvodiću. ON je je na današnjoj izvanrednoj sjednici Skupštine HOO-a dobio 81 glas, dok je za protukandidata Dragana Primorca glasalo 68 članova.

Kroz tekst je HOO nekoliko puta istaknuo Varvodićevu pobjedu, naveo i njegove izjave, ali potkrala im se i pogreška u posljednjoj rečenici.

- Poput Zlatka Mateše, i novi čelnik HOO-a Dragan Primorac, stupio je na dužnost u polovičnom predsjedničkom mandatu (od 2026. do 2028.), budući da se čelnici HOO-a biraju u redovnoj četverogodišnjoj dinamici nakon svakih ljetnih Olimpijskih igara - piše u priopćenju.

Ipak, iz HOO-a brzo su se ispravili te poslali novo priopćenje. Prenosimo ga u cijelosti.

Dr. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučila je to Skupština nacionalne olimpijske udruge na izvanrednom zasjedanju u Zagrebu, kojem je nazočilo 105 od 108 predstavnika. Od verificiranog 151 glasa (od mogućih 155) novom predsjedniku pripao je 81, a njegovu protukandidatu prof. dr. sc. Draganu Primorcu 68 glasova. Jedan listić, vrijedan dva glasa, bio je nevažeći. Kandidatura dr. Miroslava Buljana ocijenjena je nekompletnom, što znači i nevažećom.

Izbornom procesu prethodila je razrješnica predsjednika Zlatka Mateše, koji je gotovo 24 godine vodio HOO, te je nagrađen pljeskom nazočnih članova skupštine.

Dva kandidata s pravovaljanom kandidaturom (Primorac s 59 potpisa potpore, Varvodić s utvrđenih 18 potpisa) predstavili su programe, a prvi je temeljne ciljeve izložio Josip Varvodić, koji je u kratkom govoru zatražio od članova skupštine da se odluče samo za jedno - pozitivne promjene koje dolaze s njim kao čelnikom HOO-a, a koje je višekratno obznanio u predizbornoj kampanji.

I kandidat Dragan Primorac ponovio je većinu programskih teza iz kampanje, ustvrdivši da je hrvatski sport nacionalni ponos, i da nikako nije u krizi, nego da su u krizi pojedinci koji su ga zlouporabili.

Glasački epilog bio je na strani Josipa Varvodića, koji je u prvom izlasku za govornicu zahvalio protukandidatu na "napetoj utakmici". Potom je predložio, a članovi Skupštine su prihvatili članove Vijeća HOO-a u novom sazivu.

Osim predsjednika Josipa Varvodića i članice MOO-a Kolinde Grabar-Kitarović, novi članovi Vijeća HOO-a su i četiri dopredsjednika: Frane Žanić (odbojka), Milivoj Bebić (Hrvatski klub olimpijaca), Željko Kisić (veslanje) i Suzana Šop (Sportski savez Grada Zagreba).

Ostali članovi Vijeće HOO-a u novom sazivu do 2028. godine su: Nikola Rukavina (košarka), Mladen Drnasin (vaterpolo), Vedran Šupuković (rukomet), Željko Banić (sambo), Stipe Pletikosa (nogomet), Barbara Đinović (Komisija sportaša HOO-a), Mladen Mikolčević (boks), Ante Filipović (karate), Robert Markt (automobilizam i karting), Snježana Jurinić (Športska zajednica Zadarske županije), Dragutin Kamenski (ragbi), Antonio Zujić (hokej na ledu), Damir Hrupec (hokej na travi), Lucian Vukelić (biatlon), Damir Knjaz (golf), Marko Badrić (Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije) i Marko Kallay (Sportski savez Grada Zagreba / mačevanje).

Na konferenciji za medije novi predsjednik HOO-a Josip Varvodić rekao je da je očekivao pobjedu te da se nada da će opravdati očekivanja i ukazano povjerenje.

- Dat ćemo ciljane uloge Vijeću i uredu, napraviti transparentne kriterije upravljanja i financiranja i o tome svemu obavijestiti javnost. Ključno je da napravimo i one teže stvari koje malo duže traju i da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da se vi, iz medija, nastavite baviti sportašima.

U vezi pravnog preuzimanja HOO-a, najavio je da će unijeti promjenu u Registar udruga i čekati da institucije rade svoj posao, a dotaknuo se i teme o ograničavanju predsjedničkih mandata:

- Što se tiče ograničavanja mandata, vidio sam da je to bila jedna od jačih točaka gospodina Primorca i to nije loša ideja jer ni ja ne želim na ovoj dužnosti biti do smrti. Pričat ćemo još o tome, svugdje su tri mandata, uključujući i MOO... Hvala i svima vama koji ovo pratite, dali ste mi vjetar u leđa i vi sada nastavite pratiti naše sportaše, ja sam tu manje bitan - rekao je u završnoj poruci predstavnicima medija.

Kao uvod u izborno zasjedanje Skupštine sazvana je izvanredna sjednica Vijeća HOO-a, posljednja u starom sazivu. Na njoj je odlučeno je da se umjesto Damira Šegota za šefa/šeficu Misije HOO-a na Mediteranskim igrama u Tarantu (21. kolovoza – 3. rujna) imenuje Maja Gencel Falkoni, dugogodišnja djelatnica na HOO-ovim projektima višesportskih igara. Hrvatska će na spomenutim igrama nastupiti s više od 100 sportaša u dvadesetak sportova.

SVI PREDSJEDNICI HOO-a

Prvi predsjednik HOO-a bio je Antun Vrdoljak (od 10. rujna 1991. do 16. listopada 2000.), naslijedio ga je u polovičnom mandatu Zdravko Hebel (od 16. listopada 2000. do 16. listopada 2002.), a u prošle gotovo 24 godine na čelu HOO-a bio je Zlatko Mateša (16. listopada 2002. do 29. srpnja 2026.)

Poput Zlatka Mateše, i novi čelnik HOO-a Josip Varvodić, stupio je na dužnost u polovičnom predsjedničkom mandatu (od 2026. do 2028.), budući da se čelnici HOO-a biraju u redovnoj četverogodišnjoj dinamici nakon svakih ljetnih Olimpijskih igara.