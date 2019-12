Hrvatski pjevač našao Damiena Horvata: 'Nazvao sam i majku'

Nakon gotovo mjesec dana potrage za Damienom Horvatom (18), u središtu Munchena ga je pronašao hrvatski pjevač Moreno Vukojević koji već nekoliko godina tamo živi i radi, javlja Fenix magazin.

- Hodao sam s bratom Danijelom Poccistraße u središtu Münchena kad sam ga ugledao kako hoda prema nama. Bio je to u blizini autobusnog stajališta. Teturao je i izgledao izgubljeno. Vidio sam njegovu fotografiju i u Fenixu i na društvenim mrežama. Brat ga nije prepoznao. Zaustavio sam ga, pitao “jesi ti taj kojeg traže?”. Odmah sam shvatio o komu je riječ - ispričao je Moreno za Fenix.

Kako je ispričao, Damien je u Munchen došao s prijateljima koji su ga tamo ostavili.

- Rekao je da su ga neki prijatelji povezli iz Frankfurta za München, neki naši ljudi koji su ga u Münchenu ostavili. Nije imao ni mobitel, niti novaca. Lutao je gradom, prosio i tako preživljavao. Hvala Bogu živ je i zdrav je i sve je u redu s njim - ispričao je Moreno.

Moreno je nazvao Damienovu majku, a mladiću su kupili i kartu za vlak kojim će se vratiti u Frankfurt. Tamo će ga čekati majka.

Bio u posjetu majci i izgubio osobnu

Damien je rođen u Slavonskom Brodu, a bio je u Bad Sodenu-Allendorfu kod Frankfurta u posjetu majci Tomislavi. Izgubio je osobnu iskaznicu, te je prije povratka u Hrvatsku otišao u Generalni konzulat RH u Frankfurtu kako bi dobio putni list kojim može putovati dok ne bude opet imao osobne dokumente.

- Zvala sam Generalni konzulat RH u Frankfurtu, e-mailom sam im poslala kopiju svih dokumenta koji su potrebni da se izda putni list. Putni list je bio spreman, on je samo trebao doći u prostorije generalnog konzulata sa slikama i preuzeti ga. S tim bi putnim listom otputovao u Hrvatsku i napravio novu osobnu iskaznicu, a onda bi se vratio u Njemačku, gdje bi ga prijavili i gdje bi ostao. U utorak 8. studenog, Damien je bio pred zgradom konzulata već oko 7 ujutro. To je oko dva sata prije nego oni počinju raditi. Zvao me. Kako sam morala na posao, rekla sam mu neka ode negdje popiti kavu dok otvore. Kad sam imala pauzu na poslu, zvala sam ga, nije se javljao. Nije se javljao ni na mobitel, ni putem Facebook profila. Tek 12. studenog javio mi se s nekog tuđeg Facebook profila. Rekao je da je u Münchenu i da se ne brinem. Nakon toga je taj Facebook profil ugašen, i od tada nisam čula ništa o sinu - ispričala je očajna majka Tomislava.