PRIZNANJE

Hrvatski prirodoslovni muzej proglašen najboljim slavenskim muzejem 2025. godine

Piše HINA,
Zagreb: Otvorenje izložbe "Lica krajolika – Marija Braut, in memoriam", povodom desete godišnjice smrti jedne od najznačajnijih hrvatskih fotografkinja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

To je, poručuju, veliko priznanje ne samo njihovom muzeju, nego i hrvatskoj muzejskoj zajednici u cjelini

Hrvatski prirodoslovni muzej osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Živa Award 2025 za najbolji slavenski muzej, na svečanosti održanoj u Trebinju u organizaciji međunarodne neprofitne zaklade Forum slavenskih kultura (FSK). Ovogodišnje, 11. izdanje manifestacije Živa - Nagrada za najbolji slavenski muzej i baštinski lokalitet okupilo je u petak u Trebinju u BiH više od 140 sudionika iz 10 slavenskih zemalja i tri druge države, uz konferenciju o odjecima baštine i budućnosti muzeja i izlaganja 32 nominirana muzeja, priopćio je u subotu Hrvatski prirodoslovni muzej, koji se među više od 150 prijavljenih institucija istaknuo kao najbolji.

Stručni žiri, sastavljen od 16 muzejskih stručnjaka iz slavenskih zemalja i Europske muzejske akademije (EMA), zaključio je da je Hrvatski prirodoslovni muzej zaslužio nagradu zbog "inovativnog pristupa stvaranju sadržaja, odmaka od tradicionalnog pristupa dizajniranja stalnog postava, kreativnog načina razvijanja muzejske priče te izrazito ljubaznog odnosa prema posjetiteljima". 

Ta iznimna međunarodna nagrada, ističu iz Muzeja, potvrda je vizije i predanosti cijelog muzejskog tima u stvaranju suvremenog, interaktivnog i inkluzivnog prostora koji prirodoslovlje približava svima - od najmlađih posjetitelja do stručne javnosti.

"Za Hrvatski prirodoslovni muzej, koji je nedavno prošao kroz opsežnu obnovu i otvorio svoja vrata u novom, suvremenom ruhu, ova nagrada predstavlja vrhunac višegodišnjeg rada i snažnu potvrdu međunarodne relevantnosti", kažu u Muzeju.

To je, poručuju, veliko priznanje ne samo njihovom muzeju, nego i hrvatskoj muzejskoj zajednici u cjelini.

"Ponosna sam na cijeli tim koji je s ogromnim entuzijazmom i stručnošću radio na stvaranju muzeja 21. stoljeća", izjavila je ravnateljica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja Tatjana Vlahović. 

Nagrada Živa Award, nazvana po slavenskoj božici života, vitalnosti i plodnosti, utemeljena je 2014. s ciljem promicanja izvrsnosti i društvene uloge muzeja u slavenskom svijetu. Danas obuhvaća mrežu od gotovo 250 muzeja i baštinskih lokaliteta iz 13 slavenskih zemalja.

Nagradu za najbolji slavenski muzej 2022. godine dobio je Gradski muzej Virovitica koji je bio prvi muzej iz Hrvatske ovjenčan tim priznanjem. Svečanost je te godine održana u Brežicama u Sloveniji, a konkurenciji su bila 34 muzeja iz Bosne i Hercegovine, Češke, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Poljske, Srbije, Slovačke i Slovenije. 

