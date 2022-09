Hrvatski sabor sutra započinje redovito jesensko zasjedanje, odgođeno aktualno prijepodne

Nakon dvomjesečne stanke, Hrvatski sabor u četvrtak počinje redovito jesensko zasjedanje, no zbog spriječenosti premijera Andreja Plenkovića neće ga početi uobičajenim 'aktualnim prijepodnevom' koje je odgođeno za 28. rujna.

Nakon informacije da je premijer Plenković pozitivan na koronavirus i da ne može u četvrtak doći u Sabornicu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković obratio se potpredsjednicima Sabora i klubovima predlažući im ili da pitanja za premijera postave nekom drugom članu Vlade ili da zatraže pisani odgovor ili da se, ako se suglasi svih 16 klubova, 'aktualno prijepodne' odgodi za 15 dana.

Svi klubovi izjasnili su se za odgodu, pa će se 'aktualno prijepodne' umjesto u četvrtak, 15. rujna održi u srijedu, 28. rujna.

Pitanja premijeru i ministrima tada će postaviti 40 zastupnika, ždrijeb je odlučio da će prva biti Dragana Jeckov (SDSS), a posljednji Željko Reiner (HDZ).

Sabor će redovito zasjedati do sredine prosinca i do tada će održati dvije sjednice, prvu od 15. rujna do 4. studenoga, a drugu od 16. studenoga do 15. prosinca.

Zastupnike ove jeseni očekuje intenzivan rad, na dnevnom redu već sada je više od 240 točaka, među njima i 65 zakona vezanih za euro.

Odbor za gospodarstvo u petak o Ininom plinskom poslovanju

Vladajući i oporba dogovorili su da se o točkama koje se tiču eura provede objedinjena rasprava, te da se to učini u drugom tjednu zasjedanja.

Ono o čemu se nisu dogovorili je način rasprave o aferi u Ini; dok oporba želi da se o aferi 'teškoj' milijardu kuna raspravlja na plenarnoj sjednici, vladajući ustrajavaju da to treba učiniti na nadležnom Odboru za gospodarstvo. Sjednica toga radnog tijela sazvana je za petak, a podloga za raspravu bit će izvješća HERA-e i HROTE-a o okolnostima Ininog plinskog poslovanja.

Uz spomenute teme, Sabor ove jeseni očekuje i Godišnje izvješće o radu Vlade koje će mu podnijeti premijer Andrej Plenković. Premijer je to obvezan učiniti jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja.

Napravljen je prvi korak u promijeni Ustava

Prije odlaska na ljetnu stanku, Sabor je napravio prvi korak u promijeni Ustava, u dijelu koji se tiče referenduma, pa je za očekivati da se taj proces nastavi.

Bude li suglasja među zastupnicima, jesenas bi se krenulo s izradom nacrta promjena Ustava i usuglašavanjem, a onda u konačnici usvojile promjene Ustava, za što je potrebna dvotrećinska većina, odnosno 101 zastupnik.

Sabor u jesensko zasjedanje ulazi s promjenama u sastavu dijela svojih klubova, zastupnica Reformista Natalija Martinčević, donedavna članica saborske većine prešla je u oporbu, a ranije oporbeni Hrvoje Zekanović priključio se Hrvatskoj demokršćanskoj stranci (HDS) i tako pojačao vladajuću većinu, koja sada broji 77 zastupnika.

Iz kluba s dvojicom HSLS-vaca Martinčević je prešla u Klub Fokusa i nezavisnih zastupnika. HSLS-ovcima se pak priključio Vladimir Bilek, zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine.

Klubovi Socijaldemokrata i SDP-a izjednačili su se brojem zastupnika, po 13.

U četvrtak o nižim stopama PDV-a

Sabor će u četvrtak raspraviti izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje donose daljnje porezno rasterećenje i ublažavanje rasta cijena s kojim su suočeni građani i gospodarstvo.

Vlada predlaže da se sniženom stopom PDV-a od 5 posto oporezuje isporuka grijanja iz toplinskih stanica, te isporuka ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

Predlaže i da se PDV-om po stopi od nula posto oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade.

Na dnevnom je redu i prijedlog Mandatno imunitetnog povjerenstva da Vilija Matulu (Možemo!) u zastupničkim klupama zamijeni Jelena Miloš (Zagreb je naš).

Klubovi zastupnika iznijet će u četvrtak i svoja stajališta na slobodnu temu.

