Hrvatski sabor u četvrtak o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti izmjene Zakona o protuminskom djelovanju kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu godinu iznosi 540 eura.

Ozlijeđeni pirotehničari dobit će prava na osobnu invalidninu, na ortopedski doplatak, na posebni doplatak, na doplatak za njegu i pomoć druge osobe te na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju.

Članovi obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba imaju pravo na obiteljsku mirovinu sukladno propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz mogućnost rada.

Pred zastupnicima naći će se i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara BiH, vlada Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovačke i Slovenije o suradnji i koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova.

Sporazum je pravni temelj za potpisivanje bilateralnih operativnih sporazuma između država članica Regionalnog odbora za traganje i spašavanje u zrakoplovstvu (RASARAC) kojima će se ubuduće detaljno urediti pravni i operativni okvir za primanje i pružanje pomoći u slučaju pada zrakoplova.

Sporazum je 26. ožujka 2026. u Beogradu u ime Vlade Republike Hrvatske potpisao Neven Karas, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Predloženim zakonom se potvrđuje taj Sporazum kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zastupnici će raspraviti i davanje prethodne suglasnosti Hrvatskoga sabora za potvrđivanje četvrte revizije programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i četvrte revizije programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada Nuklearne elektrane Krško.