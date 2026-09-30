Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA RASPRAVA

Hrvatski sabor u četvrtak o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski sabor u četvrtak o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju
Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti ključne izmjene Zakona o protuminskom djelovanju, koje će osigurati izjednačavanje prava pirotehničara s pravima ratnih vojnih invalida.

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti izmjene Zakona o protuminskom djelovanju kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu godinu iznosi 540 eura.

Ozlijeđeni pirotehničari dobit će prava na osobnu invalidninu, na ortopedski doplatak, na posebni doplatak, na doplatak za njegu i pomoć druge osobe te na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju.

Članovi obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba imaju pravo na obiteljsku mirovinu sukladno propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz mogućnost rada.

Pred zastupnicima naći će se i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara BiH, vlada  Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovačke i Slovenije o suradnji i koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova. 

NEZAKONIT ŠTRAJK Zastupnici: Radnici imaju ustavno pravo na štrajk, ali moraju poštovati sudske odluke
Zastupnici: Radnici imaju ustavno pravo na štrajk, ali moraju poštovati sudske odluke

Sporazum je pravni temelj za potpisivanje bilateralnih operativnih sporazuma između država članica Regionalnog odbora za traganje i spašavanje u zrakoplovstvu  (RASARAC) kojima će se ubuduće detaljno urediti pravni i operativni okvir za primanje i pružanje pomoći u slučaju pada zrakoplova.

Sporazum je 26. ožujka 2026. u Beogradu u ime Vlade Republike Hrvatske potpisao Neven Karas, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Predloženim zakonom se potvrđuje taj Sporazum kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zastupnici će raspraviti i davanje prethodne suglasnosti Hrvatskoga sabora za potvrđivanje četvrte revizije programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i četvrte revizije programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog otpada Nuklearne elektrane Krško.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TRAMVAJI VOZE 'Žalit ćemo se na presudu! Privremeno smo odlučili zaustaviti štrajk...'
IZ MINUTE U MINUTU

TRAMVAJI VOZE 'Žalit ćemo se na presudu! Privremeno smo odlučili zaustaviti štrajk...'

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'
LIJEČNICI I SESTRE ZA 24SATA

U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'

U u prvi plan ponovno dolazi pitanje koliko se u Hrvatskoj vrednuju različita zanimanja, liječnici i sestre za 24sata otkrivaju svoje plaće.
Štrajk u Holdingu je nezakonit!
STIGLA PRESUDA

Štrajk u Holdingu je nezakonit!

Rok na žalbu protiv presude 15 dana, a protiv privremene mjere osam dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026