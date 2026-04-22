GDJE SU MILIJUNI?

Hrvatski sport trese jedna od najvećih afera: 'Najgore je to što su oni ukrali dječje snove'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Nakon 19 vozača otkazana slalomska utrka na Sljemenu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Kao bivšem sportašu, nije mi ugodno ovo ni čitati ni otkrivati. Ali cilj je jasan – sve raščistiti i osigurati da odgovorni odgovaraju, izjavio je u HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog' državni tajnik za sport i bivši vaterpolist Josip Pavić. Proteklih tjedana hrvatski sport tresu brojne afere, nestanak milijuna eura u skijaškom savezu i neobjašnjive transakcije.

Sredstva, po njegovim riječima, trebaju dolaziti do sportaša, zbog kojih se proračuni i povećavaju.

- Nemamo što skrivati. Ako su se malverzacije događale, a očito jest u nekim slučajevima, poput skijaškog saveza, sve treba istražiti do kraja. Kriminal uvijek ima ime i prezime. To nije sustav, već pojedinci - istaknuo je.

Medved osudio nepravilnosti u sportskim savezima: 'Ovo što se događa je nedopustivo...'

Saborska zastupnica i predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović priznaje da su problemi postojali, ali razmjeri šokiraju.

- Ta brojka od 30 milijuna eura je nestvarna. Znali smo da ima nepravilnosti, ali ne u ovim razmjerima. Najgore je što su ukrali budućnost talentiranoj djeci. Ukrali su dječje snove. Ako čistimo sport, čistimo sve udruge. Problemi postoje svugdje, samo nisu svi isplivali - upozorila je.

Gradonačelnik Oroslavja Vedran Šimunić je među prvima upozoravao na nepravilnosti. 

- Ljudi se boje govoriti. Sportaši šute zbog straha od odmazde. Rješenja moraju biti transparentna, sve će biti jasno ako se objave bankovni izvodi.

Turudić: 'Zna Hrvatska gdje se Pavlek nalazi, ali nisam to spreman podijeliti s vama'

U emisiji je gostovao i novinar 24sata Ivan Pandžić. Smatra da je riječ o sustavnom problemu, nedostatku kontrole i transparentnosti.

-  Postoji niz načina za izvlačenje novca, lažne fakture, fiktivni projekti, putovanja bez pokrića. To je samo vrh ledenog brijega. Svi prebacuju odgovornost jedni na druge - ministarstvo, savez, odbor. Na kraju nitko nije kriv - rekao je Pandžić.

Hrvatima otkrila strašnu istinu o Černobilu, htjeli su je uhititi: 'Ne izlazite van. Čuvajte djecu!'
ČERNOBILSKE TAJNE

Hrvatima otkrila strašnu istinu o Černobilu, htjeli su je uhititi: 'Ne izlazite van. Čuvajte djecu!'

PRVI DIO Zagrebački Radio 101 prvi je u Jugoslaviji objavio informaciju o nuklearnoj katastrofi u Černobilu. Znanstvenica Alica Bauman danima je na televiziji obavještavala javnost o posljedicama
'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'

DRUGI DIO Hrvatski znanstvenik Zdenko Franić posjetio je Černobil i stajao na mjestu s kojeg su stanovnici Pripjata promatrali plamen nakon eksplozije. Svi ti ljudi su završili u agoniji...
VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'
DETALJI DRAMATIČNOG SPAŠAVANJA

VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'

Vlasnik je s kobilom jahao šumom kada su oboje propali u jamu duboku oko tri metra. Uspio se sam izvući, dok je kobila ostala zarobljena, pa su u pomoć pozvani vatrogasci DVD-a Marija Magdalena

