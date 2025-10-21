Obavijesti

ISKRENA ISPOVIJEST

Hrvatski svećenik progovorio o ženama u knjizi: 'Doživio sam vrhunce ljubavi i razočarenja'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatski svećenik je svoj roman predstavio na hrvatskom štandu 77. Frankfurtskog sajma knjiga, najvećeg svjetskog okupljališta izdavača

Želja za djetetom me obuzimala, tjerala me prema potpunosti emocionalnog života, prema onome što izvire iz samog Stvoritelja, kazao je na predstavljanju knjige "Neugasivi plamen" autor i bivši katolički svećenik Jakov Čabraja, koji danas živi u njemačkom Heilbronnu, piše Fenix-magazin.de. Svoj je roman predstavio na hrvatskom štandu 77. Frankfurtskog sajma knjiga, najvećeg svjetskog okupljališta izdavača.

O romanu je, uz samog autora, govorio i novinar Dražen Stjepandić, ističući kako je riječ o rijetko viđenoj književnoj iskrenosti.

- U Njemačkoj ima mnogo hrvatskih dušobrižnika, jedni djeluju među Hrvatima, a drugi, poput mene, rade s Nijemcima. Oženio sam se 1984. godine, a prije toga sam bio razriješen svećeničke službe. Tijekom jednog susreta s kolegama, zamolili su me da im ispričam svoju ljubavnu priču. Moja jednosatna ispovijest toliko ih je dojmila da su odmah počeli nagovarati: "Jakove, moraš o tome napisati ljubavni roman!" Pri svakom novom susretu pitali su me jesam li počeo pisati. Ja bih odgovarao da nisam. Na kraju je jedan kolega odlučno rekao da pišem, a da će on platiti tisak. Tako sam, ispunivši njihovu želju, i svoju znatiželju, krenuo na pisanje - otkrio je Čabraja.

Odabrao je ovu temu jer je njegova ljubav prema jednoj ženi u njemu probudila novog Jakova. Kako je kazao, pojavili su mu se osjećaji koje nije poznavao prije. 

- Pojavili su se osjećaji i dubine koje prije nisam poznavao. Spoznaja o snazi ljudske intime ostavila je dubok trag u meni. Što je ljubav više rasla, postajao sam sretniji, blaženiji. Želja za djetetom me obuzimala, tjerala me prema potpunosti emocionalnog života, prema onome što izvire iz samog Stvoritelja. Doživio sam vrhunce ljubavi, ali i najdublja razočaranja. Upravo to iskustvo želim podijeliti s drugima, kaže Čabraja ističući kako ne zna da se netko od svećenika usudio pisati tako iskreno o temi ljubavi prema ženi - rekao je.

“Neugasivi plamen” je roman ispovjedne proze, a pisan je u prvome licu. Tematizira osobno i emocionalno putovanje mladog katoličkog svećenika. Smješten u Pale, kraj Sarajeva, roman donosi priču o njegovoj strastvenoj i zabranjenoj ljubavi prema zaručenoj ženi koju upoznaje tijekom blagoslova kuća. Opisuje pogled, riječ, trenutak i započinje drama osjećaja, dužnosti i unutarnjeg razdiranja.

Autor u priči spominje i drugu ljubav, vezu s Njemicom Edeltraud, kao i svjedočanstvo mlade muslimanke Amire.

- Roman nije jeftina ljubavna priča. To je hrabar iskorak pred Boga, narod i vlastitu savjest - istaknula je u svom osvrtu književnica Mara Šakotić.

U književnim krugovima već se govori o potencijalu za filmsku adaptaciju.

- Ovo je roman koji vapi za ekranom. Emocije, sukobi, egzotična lokacija, duhovna drama. Sve je tu - rekao je dr. Stjepan Blažanović, književni kritičar.

