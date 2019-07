Hrvatski Telekom dovodi internet u svaki kutak Hrvatske

Hrvatski Telekom dovodi najbolju mrežu i brzi internet u sva područja Lijepe Naše kako bi svi u Hrvatskoj imali pristup digitalnim uslugama, bez obzira na to tko su i gdje žive. Zahvaljujući inovativnoj hibridnoj tehnologiji, Hrvatski Telekom osigurao je i u ruralnim i manje naseljenim područjima Hrvatske pristup velikim brzinama do čak 30 megabita u sekundi. Radi se o kombinaciji najdostupnije fiksne i najbolje mobilne mreže u jedinstvenu uslugu koja omogućuje stabilan i brz pristup internetu. Tako će korisnici internetskih usluga putem ove tehnologije imati pristup 50 posto većim brzinama i moći uživati u najboljem televizijskom sadržaju koji pruža IPTV usluga Hrvatskog Telekoma. U prednostima koje pruža ova inovativna tehnologija na hrvatskom tržištu već danas uživa više od 50 tisuća korisnika.



Kroz kombinaciju fiksnih i mobilnih tehnologija te optičku infrastrukturu i optički baziran pristup, Hrvatski Telekom pružit će stanovnicima i urbanih i ruralnih područja više mogućnosti za fleksibilan rad, zabavu, brzo pronalaženje informacija i komunikaciju.



„Glavni cilj djelovanja Hrvatskog Telekoma jest upravo povezati sve s prilikama koje danas pružaju najnovije tehnologije, kako bi svi već sada živjeli kvalitetnije i jednostavnije, stvarajući tako temelj za bolju budućnost. Zato kontinuirano investiramo u razvoj sigurne i stabilne mreže te koristimo inovativna rješenja kojima dovodimo brzi internet u svaki kutak Hrvatske“, ističe Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma te dodaje: „Rezultat naših investicija već danas utječe na rast indeksa digitalizacije gospodarstva i društva za Hrvatsku. Upravo naša ulaganja u širu dostupnost velikih brzina omogućuju preduvjete za uvođenje najnovijih pametnih rješenja u domove i poduzeća, te će konačno rezultirati jačanjem konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u svijetu“.



U 2019. Hrvatski Telekom nastavlja sa značajnim investicijama u infrastrukturu koje će i ove godine premašiti 1,7 milijardu kuna, a kako bi osigurao preduvjete za stvaranje gigabitnog društva. Kroz modernizaciju radijske mreže u koju je Hrvatski Telekom protekle i ove godine uložio više od milijardu kuna, povećava se kvaliteta, kapacitet i pokrivenost mreže. Danas je mreža modernizirana u Istri, Zagrebačkoj županiji, Gradu Zagrebu i duž čitave obale te na tim područjima omogućuje čak 30 posto veće brzine. Do kraja tekuće godine, modernizacija mreže bit će završena i u ostalim dijelovima Hrvatske te potpuno spremna za implementaciju 5G tehnologije.



Hrvatski Telekom nositelj je certifikata za najbolju mrežu, a i operator s najbržom mobilnom mrežom i najvećom pokrivenosti u Hrvatskoj. Prema Ooklinom mjerenju, usluga pristupa mobilnom internetu Hrvatskog Telekoma najdostupnija je u Hrvatskoj s i do 50 posto boljim performansama u odnosu na drugoplasiranog operatora te se mobilna mreža Hrvatskog Telekoma i prema ovom mjerenju nalazi u deset najboljih mreža na svijetu. Također, performanse mreže u Zagrebu bolje su nego u Južnoj Koreji, zemlji vlasnici statusa najbolje mreže i prvoj zemlji s komercijalnom upotrebom 5G u svijetu.



Istovremeno, već danas u hrvatskim gradovima čije stanovništvo ima mogućnost korištenja interneta putem optičke infrastrukture i optički baziranog pristupa, više od 700 tisuća kućanstava ima direktan pristup brzinama većima od 30, a dodatno 250 tisuća kućanstava brzinama od 100 do čak 500 megabita u sekundi. Daljnjim investiranjem u razvoj optičke infrastrukture, Hrvatski Telekom će u sljedeće dvije i pol godine omogućiti da čak 1,2 milijuna od ukupnih 1,5 milijuna kućanstava u Hrvatskoj uživa u brzinama većima od 30 megabita u sekundi. Gotovo trećina od ukupnog broja kućanstava, njih više od 600 tisuća, u narednom će razdoblju imati pristup brzinama od 100 do čak 500 megabita u sekundi.



Pokrivenost pristupa internetu u cijeloj Hrvatskoj i brzine dostupne svakom kućanstvu svim su građanima Hrvatske dostupne na stranici. Riječ je o interaktivnoj mapi s dostupnim brzinama interneta i pokrivenosti mobilnim signalom na području Hrvatske. Tako svaki pojedinac na jednostavan i brz način može dobiti informaciju o rasponu brzina dostupnih na svojoj adresi, zatražiti ju te pratiti kako se dostupna brzina povećava uvođenjem novih tehnoloških rješenja.

