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MEĐUNARODNO NATJECANJE

Hrvatski vatrogasci otputovali na 'olimpijadu' u Austriju: 'Sam plasman je veliko priznanje'

Piše HINA,
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Hrvatski vatrogasci otputovali na 'olimpijadu' u Austriju: 'Sam plasman je veliko priznanje'
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Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica
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Na najvećem svjetskom vatrogasnom natjecanju, Hrvatsku će predstavljati 12 natjecateljskih odjeljenja

Hrvatska vatrogasna reprezentacija otputovala je u austrijski Eisenstadt gdje će od 22. do 26. srpnja sudjelovati na 18. međunarodnom natjecanju vatrogasaca, izvijestili su u srijedu iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Na najvećem svjetskom vatrogasnom natjecanju, Hrvatsku će predstavljati 12 natjecateljskih odjeljenja koja su pravo nastupa izborila najboljim rezultatima na 9. državnom natjecanju vatrogasaca održanom prošle godine u Novalji.

U kategoriji muškaraca A nastupit će dobrovoljna vatrogasna društva: Razljev, Palinovec, Gardinovec i Tugonica-Podgrađe, u kategoriji muškarci B DVD-ovi Virovitica, Kaštela i Palinovec. U ženskim kategorijama Hrvatsku će predstavljati DVD-ovi Palinovec, Ribnica i "Mladost" Kaštel Sućurac.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

U kategoriji profesionalnih postrojbi nastupit će Javna vatrogasna postrojba Bjelovar u kategoriji A te Javna vatrogasna postrojba Varaždin u kategoriji B.

Voditelj hrvatske reprezentacije i potpredsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber poželio je natjecateljima uspješan nastup i siguran put, istaknuvši da će u Austriji imati priliku pokazati rezultate dugogodišnjeg rada, discipline i zajedništva.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

"Već sam plasman na međunarodno natjecanje veliko priznanje za sva odjeljenja", rekao je zamjenik predsjednika HVZ-a i dopredsjednik CTIF-a Nedjeljko Vukalović te izrazio uvjerenje da će hrvatski vatrogasci potvrditi ugled koji uživaju u međunarodnoj vatrogasnoj zajednici.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Načelnik Sektora za vatrogastvo Hrvatske vatrogasne zajednice Hrvoje Ostović istaknuo je važnost natjecanja za razvoj operativnih sposobnosti vatrogasaca, ocijenivši da ono predstavlja potvrdu njihove stručnosti, predanosti i kontinuiranog usavršavanja.

Natjecanje vatrogasaca u Eisenstadtu održava se u organizaciji Međunarodnog tehničkog odbora za preventivu i gašenje požara (CTIF).

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