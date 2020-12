Srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je kako će Srbija uplatiti milijun eura na račun hrvatske Vlade kao podršku područjima stradalima u potresu, a Ispred zgrade ambasade Hrvatske u Beogradu. Ispred zgrade ambasade Hrvatske u Beogradu održan je i skup solidarnosti s mještanima Petrinje, Siska, Gline i ostalih mjesta stradalih u potresu.

Okupljenima se obratio hrvatski veleposlanik Hidajet Biščević koji je jesda susprezao suze te je u jednom trenutku reagirao vrlo emotivno.

- Teško je riječima opisati koliko ovo znači, hvala Vam - samo je rekao BIščević.

Novinari su ga pitali koliko mu znači podrška Hrvatskoj, a on je to pokazao. Područja pogođena potresom teško su nastradala, izgubljeni su ljudski životi, a nogi su izgubili i nešto što se u njihovim obiteljima stvaralo generacijama. No, Hrvati su još jednom pokazali da će se izvući iz svakakvih nedaća.

Pomoć je stigla sa svih strana Hrvatske, ali i svijeta