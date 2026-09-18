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Hrvatski vojni specijalci prvi na natjecanju pilota FPV dronova, iza njih Ukrajinci, Amerikanci...

Piše Ivan Hruškovec,
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Hrvatski vojni specijalci prvi na natjecanju pilota FPV dronova, iza njih Ukrajinci, Amerikanci...
Foto: MORH
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Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga na međunarodnom vojnom natjecanju “British Army Tactical Drone Competation – BADCT and Military International Drone Racing Tournamet – MIDRT” 2026 u Londonu iza sebe ostavili Ukrajince, Nijemce, predstavnike SAD-a, Australije…

Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske osvojili su prvo mjesto na međunarodnom vojnom natjecanju pilota FPV dronova u TACTICAL kategoriji i ostvarili izniman rezultat u konkurenciji međunarodnih vojnih timova, izvijestili su iz MORH-a.

Vojno natjecanje pilota FPV dronova “British Army Tactical Drone Competition – BADCT and Military International Drone Racing Tournament – MIDRT, održano je od 13. do 18. rujna u Royal Military Academy Sandhurst u Londonu. Hrvatsku su predstavljali pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga OSRH koji su, zahvaljujući iznimnoj razini osposobljenosti, profesionalnosti i timskom radu, osvojili prvo mjesto u kategoriji TACTICAL. Drugo mjesto osvojila je Ukrajina, dok je treća bila Njemačka.

Natjecanje je okupilo više od 80 natjecatelja, pripadnika oružanih snaga iz više država, a sudionici su tijekom višednevnog programa pokazali visoku razinu znanja i vještina u upravljanju FPV dronovima.

U prvom dijelu natjecanja provedeno je natjecanje u taktičkom korištenju dronova, koje je obuhvaćalo poligon s preprekama, ispuštanje bombe dronom i presretanje druge letjelice u zraku, pri čemu su pripadnici ZSS-a ostvarili zavidan rezultat u međunarodnom vojnom okruženju. Nastavak natjecanja uključivao je utrke FPV dronovima.

Uz Hrvatsku, Ukrajinu i Njemačku, na natjecanju su sudjelovali i predstavnici Australije, australski kadeti, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, američki veterani, Novog Zelanda, Švedske i Francuske.

Ovaj rezultat predstavlja značajno priznanje pripadnicima ZSS-a OSRH te potvrđuje njihovo znanje, vještine i sposobnost primjene suvremene tehnologije u zahtjevnom međunarodnom okruženju.

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