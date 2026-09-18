Hrvatski vojni specijalci prvi na natjecanju pilota FPV dronova, iza njih Ukrajinci, Amerikanci...

Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske osvojili su prvo mjesto na međunarodnom vojnom natjecanju pilota FPV dronova u TACTICAL kategoriji i ostvarili izniman rezultat u konkurenciji međunarodnih vojnih timova, izvijestili su iz MORH-a.

Vojno natjecanje pilota FPV dronova “British Army Tactical Drone Competition – BADCT and Military International Drone Racing Tournament – MIDRT, održano je od 13. do 18. rujna u Royal Military Academy Sandhurst u Londonu. Hrvatsku su predstavljali pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga OSRH koji su, zahvaljujući iznimnoj razini osposobljenosti, profesionalnosti i timskom radu, osvojili prvo mjesto u kategoriji TACTICAL. Drugo mjesto osvojila je Ukrajina, dok je treća bila Njemačka.

Natjecanje je okupilo više od 80 natjecatelja, pripadnika oružanih snaga iz više država, a sudionici su tijekom višednevnog programa pokazali visoku razinu znanja i vještina u upravljanju FPV dronovima.

U prvom dijelu natjecanja provedeno je natjecanje u taktičkom korištenju dronova, koje je obuhvaćalo poligon s preprekama, ispuštanje bombe dronom i presretanje druge letjelice u zraku, pri čemu su pripadnici ZSS-a ostvarili zavidan rezultat u međunarodnom vojnom okruženju. Nastavak natjecanja uključivao je utrke FPV dronovima.

Uz Hrvatsku, Ukrajinu i Njemačku, na natjecanju su sudjelovali i predstavnici Australije, australski kadeti, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, američki veterani, Novog Zelanda, Švedske i Francuske.

Ovaj rezultat predstavlja značajno priznanje pripadnicima ZSS-a OSRH te potvrđuje njihovo znanje, vještine i sposobnost primjene suvremene tehnologije u zahtjevnom međunarodnom okruženju.