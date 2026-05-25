Policija ga zaustavila zbog skretanja s rute: U prikolici pronađeno 15 kutija s drogom skrivenom među prijavljenim kemijskim proizvodima
Hrvatski vozač kamiona uhićen u Španjolskoj: Prevozio drogu
Španjolska policija je uhitila 46-godišnjeg hrvatskog vozača kamiona nakon što je kod njega pronašla 100 kilograma cvjetova (pupoljaka) marihuane, izvijestila je policija u ponedjeljak. Vozač je prevozio prijavljene boce s kemijskim proizvodima iz lučkog grada Valencije prema Hrvatskoj kada ga je zaustavila policija. "Tijekom inspekcije tereta vozila, koje se kretalo vrlo udaljeno od svoje rute, agenti su pronašli 15 kutija, a u njima niz plastičnih vrećica koje sadrže 100 kilograma cvjetova marihuane", priopćila je policija.
Kamion s hrvatskim tablicama zaustavila je u nedjelju oko 18 sati kada se navodno kretao južnije prema gradu Almeriji.
Policija je privela vozača pod sumnjom za počinjenje kaznenog djela protiv javnog zdravstva i bit će izveden pred istražnog suca.
Na jugu Španjolske nalaze se skrivene plantaže marihuane koja je uz kokain glavna droga koju policija plijeni zadnjih godina.
