Obavijesti

News

Komentari 0
100 KG MARIHUANE

Hrvatski vozač kamiona uhićen u Španjolskoj: Prevozio drogu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski vozač kamiona uhićen u Španjolskoj: Prevozio drogu
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Policija ga zaustavila zbog skretanja s rute: U prikolici pronađeno 15 kutija s drogom skrivenom među prijavljenim kemijskim proizvodima

Španjolska policija je uhitila 46-godišnjeg hrvatskog vozača kamiona nakon što je kod njega pronašla 100 kilograma cvjetova (pupoljaka) marihuane, izvijestila je policija u ponedjeljak. Vozač je prevozio prijavljene boce s kemijskim proizvodima iz lučkog grada Valencije prema Hrvatskoj kada ga je zaustavila policija. "Tijekom inspekcije tereta vozila, koje se kretalo vrlo udaljeno od svoje rute, agenti su pronašli 15 kutija, a u njima niz plastičnih vrećica koje sadrže 100 kilograma cvjetova marihuane", priopćila je policija.

U ZATVORU SU UŽAS U SLAVONIJI! Mladića oteli i strpali u prtljažnik: Uhitili tri 18-godišnjaka, našli hrpu droge
UŽAS U SLAVONIJI! Mladića oteli i strpali u prtljažnik: Uhitili tri 18-godišnjaka, našli hrpu droge

Kamion s hrvatskim tablicama zaustavila je u nedjelju oko 18 sati kada se navodno kretao južnije prema gradu Almeriji. 

Policija je privela vozača pod sumnjom za počinjenje kaznenog djela protiv javnog zdravstva i bit će izveden pred istražnog suca.

IMAO 4,72 GRAMA Policija na A3 uhitila mladića: Vozio unatoč zabrani, a kod sebe imao i marihuanu
Policija na A3 uhitila mladića: Vozio unatoč zabrani, a kod sebe imao i marihuanu

Na jugu Španjolske nalaze se skrivene plantaže marihuane koja je uz kokain glavna droga koju policija plijeni zadnjih godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'
NAŠLI GA MRTVOG

UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'

Policija i Hitna pomoć odmah su pojurili na adresu koju im je žena dala, u stanu su zatekli mrtvog 52-godišnjaka.  Pokušali su ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa, na licu mjesta je proglašena smrt...
DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...
DIVLJACI IZ RIJEKE

DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...

Bivše MMA borce Stjepana Agatića (19) i Ivana Šebalja (18) terete za pokušaj ubojstva. Uhitili i djevojke koje su snimale. Odvjetnik: ‘To su teška kaznena djela’
Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
SKANDAL TIJEKOM ZOI-JA

Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'

Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026