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VATRENA STIHIJA

Hrvatski zapovjednik o požaru u Francuskoj: Tamo je katastrofa. Gori površina veličine Zagreba

Piše 24sata,
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Hrvatski zapovjednik o požaru u Francuskoj: Tamo je katastrofa. Gori površina veličine Zagreba
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Foto: Stephane Mahe
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Tamo je, nažalost, katastrofa, ne znam kako bih to drugačije rekao. Ogroman je požar, gori čak 40.000 hektara, rekao je Milan Došen

Hrvatski letači iz sastava 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uključili su se u borbu s vatrenom stihijom u Francuskoj.

S njima je u kontaktu zapovjednik eskadrile Milan Došen koji je za Novu TV otkrio da su naši vatrogasci odmah poslani na najteža žarišta. 

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Francuski vojni avion pomaže u gašenju požara VIDEO
Francuski vojni avion pomaže u gašenju požara | Video: 24sata/Reuters

Hrvatski kanader gasi požar kod Bordeauxa.

 - Tamo je, nažalost, katastrofa, ne znam kako bih to drugačije rekao. Ogroman je požar, gori čak 40.000 hektara, što je vatrena linija od 25 kilometara. To se po površini može usporediti s cijelim otokom Krkom ili gradom Zagrebom - opisao je pakao u Francuskoj. 

 - Takve su operacije puno zahtjevnije nego kada radite kod kuće. Ne poznajete teren, a kada na istom prostoru leti više različitih tipova letjelica i primjenjuju se različiti načini rada, koordinacija mora biti besprijekorna. Morate u svakom trenutku točno znati što radite - objasnio je izazove.

Wildfire at Ares, Grionde
Foto: Stephane Mahe

Drama u Francuskoj

Pod utjecajem intenzivnih toplinskih valova i dugotrajne suše, Francuska je na udaru velikih požara. Najkritičnija situacija razvila se na jugozapadu, u regiji Nouvelle-Aquitaine, gdje su masivni požari poharali desetke tisuća hektara guste borove šume u Girondeu i Landesu.

A view of a wildfire near Lacanau
Foto: Abdul Saboor

Plamen je poprimio nezapamćene razmjere, a zbog brzog širenja vatre i izrazito teških uvjeta provedene su masovne evakuacije koje su obuhvatile više od 140.000 ljudi.

Vatrogasne službe i zračna potpora uložile su nadljudske napore kako bi obuzdale stihiju koja se opasno približila širem području Bordeauxa. Miris dima osjećao se diljem grada, dok su se snage sigurnosti i vojska mobilizirale na nacionalnoj razini kako bi pružile potporu u obrani naseljenih mjesta i infrastrukture.

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Istovremeno, jug zemlje također se suočio s iznimno visokim rizikom od požara. Prefektura departmana Gard proglasila je crveni stupanj pripravnosti za područje oko Nîmesa (uključujući Gard Rhodanien i Costières). Zbog suše i snažnog vjetra uvedene su stroge zabrane kretanja i pristupa šumskim masivima, maquisu i garrigueu, a lokalne vlasti neprestano su pozivale stanovništvo na maksimalan oprez i poštivanje preventivnih mjera kako bi se izbjegla nova žarišta.

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