Hrvatski znanstvenik Igor Štagljar s timom došao do otkrića o liječenju raka mozga

Znanstvenici sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu pod vodstvom prof. dr. Igora Štagljara, i u suradnji s međunarodnim partnerima sa Sveučilišta u Ottawi i Milanu, otkrili su novi potencijalni terapijski cilj za liječenje glioblastoma, najagresivnijeg i najsmrtonosnijeg raka mozga. Štagljar je znanstvenik iz Hrvatske, profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu. Njihov je rad u danas objavljen u časopisu "Signal Transduction and Targeted Therapy", koji ovo otkriće naziva "probojem u borbi protiv najtežeg raka mozga".

- Još je prerano za velike zaključke, ali ono što smo zajedno s kolegama iz Milana i Ottawe otkrili, moglo bi otvoriti potpuno novo poglavlje u razumijevanju ove razorne bolesti, napominje prof. Štagljar. Pronašli su, kaže, "Ahilovu petu" glioblastoma, nešto što bi u budućnosti moglo otvoriti novi smjer u njegovu liječenju. Onkologija, dodaje, najčešće napreduje malim koracima, ali se s vremena na vrijeme pojavi otkriće koje promijeni način na koji promatramo cijeli problem, dodaje.

Prof.dr. Igor Štagljar (foto John McGraw)

Procjenjuje se da u Hrvatskoj od glioblastoma godišnje oboli oko 250 do 300 ljudi, a većina pacijenata, unatoč operaciji, zračenju i kemoterapiji, živi tek dvanaest do petnaest mjeseci nakon dijagnoze. Ovaj tumor je posebno opasan jer je izrazito heterogen - sastavljen od različitih tipova stanica koje se brzo prilagođavaju i postaju otporne na terapiju, zbog čega se bolest gotovo uvijek vraća.

Štagljar i njegov tim fokusirali su se na dva ključna pokretača glioblastoma - na receptore za koje je otprije poznato da doprinose rastu tumora, ali dosad nije bilo jasno kako zajedno djeluju. Istraživanje je otkrilo da, kao "skriveni posrednik", komunikaciju tih receptora omogućuje protein CLIC1. Upravo ta komunikacija održava tumor aktivnim i agresivnim.

Kad su istraživači uklonili CLIC1, tumorske stanice su izgubile sposobnost širenja - što upućuje na to da bi blokiranje ovog proteina moglo biti nova terapijska strategija. Tim je razvio i eksperimentalno protutijelo koje cilja CLIC1 na površini tumorskih stanica. U predkliničkim istraživanjima na miševima je takav pristup značajno usporio rast tumora.

- Ovo je tek prvi korak. Protutijelo još nije prilagođeno za primjenu kod ljudi niti su provedena klinička ispitivanja. To nije lijek, ali je vrlo važan pomak u razumijevanju kako glioblastom funkcionira i gdje ga možemo pokušati zaustaviti, kaže prof. Štagljar. Trenutačno ne postoji učinkovit lijek za glioblastom, no ovakva otkrića, dodaje, otvaraju vrata razvoju preciznijih i ciljanih terapija u budućnosti.

Glioblastom je najagresivniji i najsmrtonosniji primarni tumor mozga kod odraslih, izuzetno invazivan rak koji vrlo brzo raste i širi se u okolno zdravo moždano tkivo, zbog čega ga je gotovo nemoguće u potpunosti kirurški ukloniti. Unatoč standardnom liječenju koje uključuje operaciju, zračenje i kemoterapiju, prognoza za pacijente ostaje izrazito loša.

Jedan od glavnih razloga zašto je glioblastom tako teško liječiti jest njegova izrazita složenost. Čak i kad terapija uništi velik dio tumora, preostale stanice mogu preživjeti i ponovno pokrenuti rast bolesti. Stanice glioblastoma izuzetno se brzo prilagođavaju i razvijaju otpornost na postojeće terapije.

Dodatni je problem činjenica da se tumorske stanice infiltriraju duboko u zdravo moždano tkivo, što onemogućuje potpuno kirurško uklanjanje. Također, krvno-moždana barijera, prirodni zaštitni mehanizam mozga, sprječava mnoge lijekove da uopće dođu do tumora u dovoljno učinkovitim koncentracijama. Sve to čini glioblastom jednim od najvećih izazova moderne onkologije.

Upravo zato su nova istraživanja usmjerena na bolje razumijevanje molekularnih mehanizama koji pokreću rast tumora, kako bi se identificirale nove, preciznije mete za razvoj učinkovitijih terapija.

- Iako ovo nije lijek, riječ je o velikom koraku naprijed u razumijevanju kako tumor funkcionira i gdje ga možemo pokušati zaustaviti. Tumor možemo zamisliti kao kompleksnu mrežu komunikacije. Receptori EGFRvIII i OSMR djeluju kao 'glavni zapovjednici' koji šalju signale za rast, ali bez posrednika ne mogu učinkovito komunicirati. CLIC1 upravo tu ima ključnu ulogu - on djeluje kao 'posrednik' koji povezuje te signale u snažan, zatvoren krug. Taj krug omogućuje tumorskim stanicama kontinuirani rast i dijeljenje. Kada uklonimo CLIC1, taj komunikacijski sustav se raspada, pojašnjava prof. Štagljar.

U predkliničkim istraživanjima na miševima rezultati su, dodaje, vrlo ohrabrujući.

- Razvili smo 'pametno' protutijelo koje prepoznaje CLIC1 isključivo na površini tumorskih stanica i selektivno djeluje na njih, bez oštećenja zdravog tkiva. To je važan dokaz da je CLIC1 terapijski relevantna meta. Međutim, treba naglasiti da smo još daleko od primjene kod ljudi - tek slijede opsežna ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti, dodaje naš znanstvenik.

Na pitanje može li ovo otkriće dovesti do novih terapija za glioblastom pojašnjava kako današnje terapije često ne uspijevaju jer tumor brzo razvija otpornost i pronalazi alternativne puteve za rast.

- Ciljanjem CLIC1 pokušavamo 'isključiti struju' cijelom komunikacijskom sustavu tumora. Upravo takav pristup - precizno ciljanje ključnih molekularnih mehanizama – predstavlja budućnost liječenja. Iako trenutno ne postoji učinkoviti lijek za glioblastom, ovakva otkrića otvaraju vrata razvoju personaliziranih terapija koje bi mogle značajno poboljšati ishode liječenja, kaže Štagljar..

- Sljedeći koraci istraživanja uključuju detaljna ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti našeg protutijela, kao i daljnje razumijevanje uloge CLIC1 u različitim podtipovima tumora. Cilj je razviti temelje za buduća klinička ispitivanja, ali važno je naglasiti da je to dugotrajan proces, zaključuje.

