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HRVATSKO BLAGO NA PRODAJU Zašto cara bez glave i ordene za Jelačića ne možemo vratiti kući?

Piše Darko Vlahović,

Na svjetskim aukcijama nude se predmeti koji svjedoče o našoj prošlosti, od rimskog carskog torza do odlikovanja bana Jelačića. Dok cijene dosežu desetke tisuća ili milijune dolara, država priznaje da joj za najveće akvizicije nedostaje novca

Sredinom 19. stoljeća iz antičke Salone, današnjeg Solina, na tržište starina dospio je monumentalni mramorni torzo rimskog cara, jedan od najvrjednijih antičkih spomenika pronađenih na tlu Hrvatske koji su završili izvan zemlje. Kip je nastao u prvoj polovici 1. stoljeća, u doba julijevsko-klaudijevske dinastije, a budući da mu nedostaje glava, nije moguće pouzdano utvrditi prikazuje li Augusta, Tiberija ili Klaudija. Sačuvani dio visok je 110 centimetara i isklesan od parskog mramora, glasovitog bijelog kamena s grčkog otoka Parosa, koji se u antici zbog finoće i kvalitete koristio za osobito prestižna kiparska djela. Prikazuje cara u raskošno ukrašenom vojnom oklopu, preko kratke tunike, s ogrtačem koji mu pada preko lijevog ramena. Na prsnom dijelu oklopa bog Sunca izranja iz mora u kočiji s četiri konja, a ispod njega dvije krilate Viktorije postavljaju štitove uz trofej: čitav prizor zamišljen je kao simbolični prikaz rimske vojne moći i božanske zaštite.

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