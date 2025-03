'Hrvatskoj treba nova poljoprivredna politika'

Hrvatska treba Novu poljoprivrednu politiku (NPP) i nove mjere ruralnoga razvoja koji posve raskidaju sa sadašnjim obrascima razmišljanja i načinima djelovanja, poručili su u ponedjeljak iz Razvojne mreže Republika (RMR). RMR je intelektualna platforma koja okuplja i umrežava građane Republike Hrvatske koji promišljaju njen dugoročni razvoj, a posebno društvene, političke, ekonomske i kulturne čimbenike koji taj razvoj na ovaj ili onaj način ugrožavaju.

Voditelj RMR-e je Drago Čengić, sociolog u mirovini.

Iz RMR-a ističu kako je nakon 12 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji (EU) jasno kako je adaptacija hrvatske poljoprivrede na tržište EU-a spora, vrlo skupa i neučinkovita te u zadnje vrijeme poprima obilježja "pravog sloma poljoprivredne proizvodnje - nezapamćenog u posljednjih pola stoljeća".

Podaci pokazuju, kako su naveli, jalovost dosadašnjih poljoprivrednih politika i mjera ruralnog razvoja - uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od 2012. do 2022. iznosio je 32,64 milijarde eura, a izvoz je bio 21,65 milijardi, trgovinski deficit u prehrambenim proizvodima je 2,5 posto BDP-a.

Jedan od izvora sadašnje inflacije je kriza hrvatske poljoprivredne proizvodnje i izostala samodostatnosti u proizvodnji hrane, smatraju u RMR-u, napominjući kako su stoga uputili javni apel za novu poljoprivrednu politiku.

Smatraju kako Hrvatska treba Novu poljoprivrednu politiku (NPP) i nove mjere ruralnoga razvoja, koji posve raskidaju sa sadašnjim obrascima razmišljanja i načinima djelovanja.

"Smatramo da su kriza uzgoja i proizvodnje u hrvatskoj poljoprivredi i nedostatak jasne vizije i ključnih ciljeva razvoja poljoprivrede, poljoprivredne politike i ruralnog razvoja više nego očiti, a rezultat su nedovoljne brige političkih aktera zaduženih za to područje od 1990-ih do danas. To se očituje u izostanku učinkovitog upravljanja i razvojnih mjera usmjerenih na dugoročan ruralni i poljoprivredni razvoj", naveli su iz RMR-a.

Mišljenja su kako treba raskinuti s trenutačnom poljoprivrednom politikom, brzo usvojiti nova načela i mjere nove/alternativne poljoprivredne i ruralne politike te ih brzo provesti.

Nova poljoprivredna politika, kako su istaknuli, "počiva na paradigmi jačanja ekonomske slobode malih i srednjih uzgajivača i poljoprivrednih proizvođača, na europskom pristupu realnosti sela i složenih zahtjeva koje organski razvijana obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju ispuniti u proizvodnji hrane i izvan nje".

Smatraju kako Hrvatska mora pronaći model poljoprivredne politike koji bi uz uvažavanje ključnih načela tržišta doista razvijao domaću poljoprivrednu proizvodnju, njenu uzgojno-proizvođačku i društvenu mrežu, njen vrijednosni volumen i uzgojno-proizvođačku samodostatnost te konkurentnost na domaćem i europskom tržištu.

Temeljna načela Nove poljoprivredne politike, kako su kazali, su jačanje i širenje ekonomske slobode najšireg kruga malih i srednjih uzgajivača i proizvođača poljoprivrednih dobara kroz prodaju državne zemlje malim i srednjim poljoprivrednicima pod jasnim uvjetima; usmjeravanje sustava potpora, mjera i poticaja onima kojima je poljoprivreda stvarna djelatnost; jačanje instrumenata vlasništva nad privatnim poljoprivrednim zemljištem; jačanje i obrana poštenih odnosa između malih kooperanata i velikih poljoprivrednih tvrtki te dosljedna obrana načela jednakih pravila za sve u tržišnome nadmetanju u području uzgoja i poljoprivredne proizvodnje, prerade i njene distribucije.