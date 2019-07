Hrvatsku će pred Europskim sudom zastupati Engleskinja

Pred slovenskom tužbom protiv Hrvatske podnesenom na Europskom sudu, a u kojoj tvrdi da Hrvatska neprovođenjem arbitražne odluke o granici krši europsko pravo, nalazi se nova zapreka, piše Večernji list.

Nakon što Europska komisija nije podržala tužbu, pa je Slovenija sama krenula u postupak, sad je i Europski sud na temelju hrvatskog prigovora o njegovoj nenadležnosti odlučio prvo riješiti taj problem, o čemu će ovisiti hoće li - ili uopće neće - na red doći i sama tužba.

Hrvatsku će sutra pred sudom predstavljati i državna tajnica Andreja Metelko Zgombić, ali i britanska odvjetnica posebno angažirana za ovaj slučaj Jemima Stratford.

Foto: Lawlibrary Jemima Stratford

Hrvatska je odlučila osporiti nadležnost jer smatra da Europski sud nije nadležan za rješavanje pravnog spora između Hrvatske i Slovenije, što je bio i ostao smjer protezanja granice i pitanje valjanosti arbitražnog sporazuma i arbitražne odluke i njihovih učinaka.

Hrvatska ustraje u tvrdnji da su to sve pitanja koja se tiču isključivo međunarodnog prava i trebaju se rješavati u okviru međunarodnog prava i mehanizama koji su za to predviđeni. Slovenija pokušava riješiti granični spor tvrdeći da je došlo do povrede prava EU, no pravo EU nije povrijeđeno jer ga svaka država primjenjuje na svom teritoriju.

Hrvatski će zastupnici stoga sutra poručiti sudu da bi morao riješiti cijeli niz pitanja iz područja međunarodnog prava, primjerice gdje je granica, je li arbitražni sporazum valjan, je li arbitražna odluka valjana, što su sve pitanja izvan njihove nadležnosti, a kako bi uopće mogao ući u pitanje primjene i tumačenje prava EU. Ukratko, Hrvatska sutra ide na sud upozoriti da ne bi bilo dobro da se upusti u rješavanje tužbe jer bi bio izložen nizu pitanja iz međunarodnog prava koja su daleko izvan njegove nadležnosti.