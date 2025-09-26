Obavijesti

NAGODILI SE S TUŽITELJEM

Petrači saznali kazne za aferu Mikroskop! Hrvoju odredili jamčevinu od milijun eura

Piše Laura Šiprak,
Zagreb: Održano optužno vijeće u aferi Mikroskop | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako će Hrvoje Petrač odmah dobiti pravomoćnu presudu, neće izaći odmah iz zatvora, već će prvo morati dati jamčevinu i tek kad stupi na izdržavanje kazne će mu taj novac biti vraćen

Na sjednici optužnog vijeća za aferu Mikroskop, kako je najavljivano, postignute su nagodbe između tužiteljstva i Hrvoja Petrača, Saše Pozdera, Nikole Petrača i Novice Petrača. Dobili su i presude, no Novica će svoju morati čekati zbog tehnikalije. Šteta za državu od 740 tisuća eura je već uplaćena, a kako je tvrtka Saše Pozdera, MIS, u stečaju, stečajni upravitelj i vjerovnici moraju potpisati s Novicom dogovor da Novica neće od stečajne mase tražiti novac koji je uplatio kao dio štete te tvrtke.

Patrijarh Petrač je tako osuđen na 3 godine i 9 mjeseci uz 300 tisuća eura kazne.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako će Hrvoje Petrač odmah dobiti pravomoćnu presudu, neće izaći odmah iz zatvora, već će prvo morati dati jamčevinu u iznosu od milijun eura i tek kad stupi na izdržavanje kazne će mu taj novac biti vraćen.

Nikola Petrač je dobio godinu i osam mjeseci, od čega će morati odslužiti šest mjeseci dok je ostatak uvjetno. Također, mora platiti kaznu od 90 tisuća eura.

Novica Petrač osuđen je na dvije godine i dva mjeseca, od čega je 10 bezuvjetno. Od toga će mu se oduzeti tri mjeseca koja je već proveo u istražnom zatvoru. Mora platiti i 80 tisuća eura kazne koja je, kao i za sve koji su se danas nagodili, uplaćena jučer.

Pozderov odvjetnik: 'Kazna je stroga'

Pozder je dobio 2 godine i 9 mjeseci bezuvjetne zatvorske kazne uz novčanu kaznu od 200 tisuća eura.

- Mislim da je kazna izrazito stroga. On je procijenio da je to najbolje za njega, da li je zadovoljan, teško je reći - rekao je Pozderov odvjetnik Gordan Preglej.

Tvrtka Saše Pozdera se, kako smo već pisali, nije nagodila jer ima stečajnog upravitelja koji s vjerovnicima mora dogovoriti slažu li se s novčanom kaznom koja je toj tvrtki dodijeljena. S obzirom da je cijela šteta već uplaćena, vjerovnici će tražiti osiguranje da tko god da je platio štetu za tu tvrtku, neće potraživati taj iznos od stečajne mase.

Novčana kazna za Pozdera je jednakog iznosa kao jamčevina koju je uplatio da bude pušten na slobodu.

Beroš, Pavić, Roić i Rotim i dalje negiraju krivnju, a tužiteljstvo će kao svjedoke protiv njih zvati Hrvoja Petrača i Pozdera.

