HSLS poručuje: Nasrtanje na sugrađane srpske nacionalnosti treba sasjeći u korijenu

Piše HINA,
Bjelovar: HSLS i Zaklada Friedrich Naumann održali strateške konzultacije za svoje vijećnike, načelnike i gradonačelnike | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U demokratskom društvu poput našeg, sloboda govora i kulturnog izražavanja nisu privilegije, već su Ustavom zajamčene vrijednosti te vrijede za sve građane, bez iznimke, podsjeća Hrebak.

Sama ideja da samoorganizirane grupe u crnom uzvikuju ustaške pozdrave je nedopustiva, a nasrtanje na sugrađane srpske nacionalnosti treba sasjeći u korijenu, poručili su iz HSLS-a, osuđujući "čin nasilja protiv demokracije" kojim je sinoć prekinut program Dana srpske kulture u Splitu. "Kao prva demokratska stranka u Hrvatskoj, najsnažnije osuđujemo podrivanje liberalne demokracije putem zastrašivanja i narušavanja osnovnih građanskih i ljudskih prava", poručuje u utorak predsjednik HSLS-a Dario Hrebak. 

Upad grupe muškaraca u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje se u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta održavao program Dana srpske kulture, ocjenjuje napadom "ne samo na jednu zajednicu, nego na sve nas".

Mlađi su muškarci, kako tvrde očevici, odjeveni u crno te uz​vikujući 'Za dom spremni​' tražili da članovi KUD-a iz Novog Sada napuste prostorije, što su oni i učinili, čime su prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri. Kako navode mediji, jedan od njih je rekao da se program ne može održavati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, a navodno se radi o članovima navijačke skupine Torcide. Policija traga za njima. 

"Zadnji put u Benkovcu su bili hrvatski kulturnjaci, sada su srpski kulturnjaci, pa se opravdano pitamo tko je idući? Ovakva nasilnička ponašanja u Hrvatskoj moraju doći kraju i tražimo da se to sasiječe u korijenu", naglasio je. 

Iz HSLS očekuju od svih nadležnih institucija, posebice policije Splitsko-dalmatinske županije i pravosudnih tijela, da brzo i efikasno istraže ovaj incident i sankcioniraju odgovorne osobe te "tako pošalju snažnu društvenu poruku svima kojima ovakve stvari uopće padaju na pamet.

"Pozivamo i sve građane i građanke da se solidariziraju s napadnutima jer braneći prava svojih sugrađana, branimo svoja vlastita prava na slobodu. Sloboda govora uvijek, govor mržnje nikad", poručuju. 

