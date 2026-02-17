Obavijesti

TRAŽE TRANSPARENTNOST

HSS protiv megafarmi pilića u Sisku: 'Zdravlje, kvaliteta života i hrvatsko selo su ispred profita'

Piše HINA,
Jastrebarsko: Glavna skupština HSS-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stranka podržava razvoj i nova radna mjesta, ali traži zaštitu okoliša i poštivanje interesa lokalnih zajednica

HSS je u utorak poručio da podupiru gospodarski razvoj i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje, ali se protive projektima koji bi mogli ugroziti zdravlje ljudi, okoliš i održivost hrvatskog sela, reagirajući na plan izgradnje megafarmi pilića na području Sisačko-moslavačka županija.

U priopćenju ističu kako se zalažu za razvoj i nova radna mjesta, ali upozoravaju da "razvoj ne smije biti suprotan interesima lokalne zajednice, zaštiti okoliša i dugoročnoj održivosti hrvatskog sela."

Stranka navodi da svaki projekt takvog opsega mora ispuniti tri temeljna uvjeta: punu transparentnost, cjelovitu i neovisnu procjenu utjecaja na okoliš te usklađenost s prostornim planovima i interesima lokalne zajednice.

"Građani imaju pravo znati sve detalje projekta koji izravno utječe na njihov životni prostor, zdravlje i imovinu", poručuju iz HSS-a, dodajući da postupci moraju biti jasni, dokumentacija dostupna, a odluke obrazložene.

Inzistiraju i na "stručnoj, sveobuhvatnoj i nepristranoj analizi kumulativnih učinaka svih planiranih objekata na vodu, tlo, zrak i kvalitetu života", uz ocjenu da djelomične ili parcijalne procjene nisu dovoljne za projekte takvih razmjera.

HSS naglašava da nijedan investicijski projekt ne smije zaobilaziti zakonske procedure niti biti u suprotnosti s važećim prostornim planovima te da lokalna samouprava i građani moraju biti ravnopravni sudionici procesa.

"Hrvatsko selo ne smije biti poligon za eksperimente bez jasnih jamstava zaštite okoliša i zdravlja ljudi", naglasio je predsjednik HSS-a Darko Vuletić, uz poruku da će stranka i dalje zastupati interese hrvatskih poljoprivrednika i načelo održivog razvoja.

