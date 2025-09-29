HT, A1 i Telemach potpisali su Kodeks za zaštitu i bolja prava djece u digitalnom okruženju

U organizaciji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u ponedjeljak je svečano potpisan Kodeks za zaštitu i unapređenje prava djece u digitalnom okruženju, čime se telekomunikacijska industrija u Hrvatskoj obvezala dodatno unaprijediti svoje djelovanje u interesu djece i dječjih prava u digitalnom prostoru.

Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska potpisali su u ponedjeljak Kodeks za zaštitu i unapređenje prava djece u digitalnom okruženju, u organizaciji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, obvezavši se na dodatno unapređenje djelovanja u interesu djece i dječjih prava u digitalnom prostoru.

Potpisivanje je održano povodom posjeta regionalne direktorice UNICEF-a za Europu i srednju Aziju Regine De Dominicis, a Kodeks, razvijen temeljem međunarodnih standarda, obuhvaća zaštitu djece na internetu, sigurnost podataka, sprječavanje izlaganja neprimjerenim sadržajima i suradnju s institucijama i roditeljima.

- Digitalno okruženje nudi djeci brojne prilike za učenje, razvoj i povezivanje, ali donosi i nove rizike. Zajedničkim djelovanjem telekomunikacijske industrije i UNICEF-a postavljamo standarde odgovornog poslovanja i stvaramo sigurniji digitalni prostor za svako dijete - izjavila je predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisa Brumana.

Dodala je i da inicijativa pokazuje kako privatni sektor može biti snažan saveznik u zaštiti djece i promicanju njihovih prava postavljajući put koji će slijediti i druge industrije.

Predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić poručila je da telekomi, unatoč poslovnoj konkurenciji, ostaju ujedinjeni oko zaštite djece, dok je predsjednik Uprave A1 Hrvatska Dejan Turk istaknuo važnost edukacije i projekata digitalne sigurnosti. Predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina naglasio je da potpisivanje Kodeksa potvrđuje dugogodišnju suradnju s UNICEF-om i stavlja djecu u središte digitalne budućnosti.