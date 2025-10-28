HT-u prihodi rastu 4 posto, neto dobit 111,9 milijuna eura. Za 20 posto porasla i optička mreža

Hrvatski Telekom nastavlja s rastom poslovanja i investicija, a prema financijskom izvješću za prvih devet mjeseci 2025., HT je ostvario rast prihoda od 4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, potaknut dobrim rezultatima u mobilnom i fiksnom segmentu te snažnim poslovanjem u području sistemskih rješenja.

Prilagođena EBITDA AL porasla je 3,2 posto, dok je neto dobit nakon manjinskih udjela veća za 4,8 posto te iznosi 111,9 milijuna eura. Rast dobiti ublažen je većom amortizacijom i nižim neto financijskim rezultatom, ali su, kako navode u kompaniji, operativne promjene i snažan prihod pomogli ublažiti inflatorne i troškovne pritiske.

HT je u prvih devet mjeseci ove godine uložio 181,7 milijuna eura - 12,9 posto više nego lani - što ga čini najvećim investitorom u digitalnu infrastrukturu u Hrvatskoj, navode iz kompanije i ističu da kontinuirano ulažu više od petine svojih prihoda u razvoj mreža, a do kraja godine planira omogućiti gigabitne optičke brzine za milijun kućanstava i poslovnih korisnika.

Širenje optike i 5G mreže

Najveća optička FTTH mreža u Hrvatskoj dodatno je proširena – za više od 20 posto na godišnjoj razini – čime je HT dodatno smanjio digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja. Kompanija nastavlja s nadogradnjom 5G mreže, a njezin projekt 5G kampus mreže Rijeka Gateway, koji pokriva novi kontejnerski terminal u riječkoj luci, prepoznat je od Europske komisije kao jedan od najinovativnijih projekata digitalne povezanosti u Europi.

„Naša ulaganja u modernu optičku i mobilnu mrežu ključna su za budućnost Hrvatske. Na dobrom smo putu da do kraja godine omogućimo gigabitnu optičku mrežu za milijun kućanstava i poslovnih subjekata“, istaknula je predsjednica Uprave HT-a Nataša Rapaić, dodavši kako kompanija sve više koristi rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju poslovanja i povećanje energetske učinkovitosti.

Revidirani planovi i stabilni izgledi

Zbog ubrzane izgradnje optičke mreže, Hrvatski Telekom je revidirao planove ulaganja te sada očekuje rast kapitalnih investicija nakon najmova od oko 10 posto na godišnjoj razini. Istodobno, projekcije prihoda i EBITDA-e ostaju u okvirima manjeg jednoznamenkastog rasta. HT i dalje razmatra mogućnosti regionalnog širenja kroz potencijalne akvizicije.

Rekordni povrat dioničarima

U lipnju je isplaćena najveća dividenda u posljednjih 12 godina – 125,5 milijuna eura za financijsku godinu 2024., što predstavlja rast od 7,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uz to, HT je do kraja rujna otkupio ukupno 1,55 milijuna vlastitih dionica, što čini gotovo 2 posto temeljnog kapitala društva. Kroz dividende i otkup dionica dioničarima je ukupno vraćeno 158 milijuna eura.

„Naša ulaganja u infrastrukturu i tehnologiju nisu samo poslovne odluke, već ulaganja u gospodarski rast i društveni napredak Hrvatske“, zaključila je Rapaić.