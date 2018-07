'Htio ga je zezati s upaljačem po ruci, a planula mu je odjeća'

Jedan je radnik životno ugrožen nakon što je je došlo do zapaljenja njegove odjeće u pazinskoj tvrtki 'Internova'. Pazinska je policija zaprimila dojavu da su u četvrtak oko 11.50 sati, u prostorijama pravne osobe u Ulici Gradskih igrališta u Pazinu, ozlijeđena dva djelatnika.

- Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja, utvrđeno je da se nesreća dogodila kada su 27-godišnjak i 28-godišnjak pripremali boju za lakiranje te je, na sada na neutvrđen način, izbio požar koji je zahvatio zapaljive materijale te odjeću djelatnika, koji su pritom zadobili opekotine. Požar su ugasili drugi djelatnici. Ozlijeđenim djelatnicima pružena je liječnička pomoć u KBC Rijeka, gdje je utvrđeno da je 28-godišnjak teže, a 27-godišnjak lakše ozlijeđen - rekla je policija.

U riječkom KBC-u su potvrdili da se opečeni mladić nalazi na odjelu intenzivnog liječenja te da je životno ugrožen. Drugi djelatnik je nakon obrade liječnika pušten kući .

U pazinskoj tvrtki šokirani su viješću da je djelatnik u životnoj opasnosti.

- Nemojte mi to govoriti. Jako mi je žao što to čujem, jer sam i jutros razgovarala s njegovim roditeljima koji su mi rekli da je stabilno, isto kao i jučer kada se nesreća dogodila. U pitanju je bila nesmotrenost djelatnika jer su se zezali, ali svejedno je teško. Pripremali su boju za lakiranje kada su se počeli zezati jedan s drugim te je jedan drugome iz zezancije zavrnuo ruku na leđima te je na obližnjem stolu ugledao upaljač. Htio je drugoga zezati upaljačem po ruci kada je došlo do zapaljenja odjeće radnika. Zadobio je opekline po leđima. U šoku sam još od nesreće - kazala je djelatnica pazinske tvrtke.

Na mjestu događaja obavljen je očevid te policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja. O događaju je izviješten inspektor zaštite o radu.