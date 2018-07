Htio opljačkati Austrijanca na plaži, spriječili ga drugi turisti

U nedjelju prije početka finala u SP-u u nogometu na plaži podno turistička naselja u Špadićima, 39-godišnji muškarac pokušao je opljačkati austrijskoga gosta, i to otuđiti mu ruksak s novčanikom i drugim predmetima dok se ovaj kupao u moru. No to su primijetili drugi turisti i kupaći te ga zadržali sve do dolaska policije. Osumnjičeni je po dovršetku kriminalistička ispitivanja u utorak iz Poreča prebačen u pulski zatvor.