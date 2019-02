Htio prekinuti Krstičevića: Bio sam ljut jer je srušen spomenik

Reagirao sam jer sam bio razočaran i pomalo ljut zbog rušenja spomen ploča u Dubrovniku na spomen obilježju Golubov kamen, gdje su poginuli moji suborci. Moji Imoćani, a ja sam tada bio ranjen. Bilo je to 1. i 2. srpnja 1992. godine. Njihove obitelji sam odveo poslije do mjesta gdje su poginuli njihovi najmiliji. Kada smo postavljali ploče skupa smo bili dolje. Danas netko te iste naše svetinje ruši. Želio sam u nedjelju na skupu, da se ministar Damir Krstičević, moj ratni prijatelj, ogradi i da pošalje priopćenje za javnost što je on poslije, nakon našeg razgovora i uradio, rekao je za 24sata Zdenko Šanić.

Na obilježavanju 29. obljetnice HDZ-a u Imotskom u nedjelju Šanić je umalo pokvario proslavu HDZ-ovaca. Isprva je bilo nejasno zašto je Šanić, bojnik i pripadnik legendarne treće imotske bojne, u trenutku dok je Krstičević s bine pozdravljao okupljeno mnoštvo, krenuo prema prvom redu uzvanika. Tada se obratio gradonačelniku Ivanu Budaliću riječima kako će prekinuti govor ministra Krstičevića. I gradonačelnik kao i uzvanici u prvom redu ostali su u čudu. U međuvremenu se Krstičević spustio do svog mjesta u prvom redu odmah do premijera, a Šanić je i dalje stajao u neposrednoj blizini. Vidjevši da je bojnik Šanić odlučan i da nema namjeru odstupiti, ministar Krstičević, uz osiguranje koje ga je pratilo, napustio je dvoranu u pratnji Šanića. Prepirka se nastavila vani, ali je sve nakon vremena utihnulo, a dva ratna druga su, kako nam je Šanić potvrdio, otišla na piće.

- Krstičević mi je rekao da nisu znali za devastaciju, ali su nakon mog razgovora odmah reagirali ispred Ministarstva. I on je zajedno sa cijelom IV. gardijskom brigadom bio u toj akciji malo dalje lijevo, i njegovi su to bili suborci. Reagirao sam tako kako sam reagirao. Mene Krstičević dobro poznaje, mi smo prijatelji bili i ostali. Rekao sam što sam trebao reći, a ja znam da će on baš kao i do sada znati reagirati kao pravi vojnik - rekao nam je Šanić.

- Razbijanjem spomen obilježja na Golubovu kamenu kod Rijeke Dubrovačke na mjestu pogibije hrvatskih vitezova - imotskih sokolova, ruši se spomen na žrtvu i borbu koju su naši branitelji dali da mi danas živimo slobodnu, demokratsku i proeuropsku budućnost. Ne dopuštam da itko umanjuje život koji je dan za domovinu, jer su te žrtve postale temelj naše Hrvatske - istaknuo je gradonačelnik Ivan Budalić u priopćenju.

