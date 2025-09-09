Htio upasti na Pantovčak, rekao da ima bombu. Evo kakvu su mu strojnicu našli u pretresu kuće!

Stanislavu Kruliću, umirovljenom brigadiru koji je na silu pokušao ući na Pantovčak u Ured predsjednika kod kuće je nađena strojnica marke FMK - 3, devet milimetara, te 120 komada raznog streljiva, doznaju 24sata.

Podsjetimo, zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kaznena djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Kako je objavila policija, osobnim automobilom je došao do ulaza u kompleks, izašao je iz vozila te preskočio ogradu na Pantovčaku.

Zadržali su ga djelatnici osiguranja, a tom prilikom izjavio je da u vozilu ima bombu.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, uključujući pripadnike Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Provedenim protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da nema eksplozivnih sredstava.

Tijekom pretrage njegova stana na području Medveščaka pronađena je i privremeno oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom, četiri dodatna spremnika te više komada streljiva.

Krulić je u konačnici završio u istražnom zatvoru, a kako nam je potvrđeno na ročištu se branio šutnjom. Kako se navodi, zahtijevao je da ga predsjednik Zoran Milanović primi na razgovor jer je želio da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji.

Riječ je o umirovljenom časniku koji je godinama službovao u Uredima predsjednika na Pantovčaku te je obnašao dužnost pročelnika jednog od odjela kod nekoliko hrvatskih predsjednika. Ujedno je bio vojni ataše u jednoj od susjednih zemalja, a nakon umirovljenja aktivno je sudjelovao i u radu braniteljskih udruga u Zagrebu, gdje je također imao istaknute funkcije.

Strojnica FMK-3 je argentinsko oružje razvijeno početkom sedamdesetih godina u tvornici Fabricaciones Militares. Koristi metak 9×19 mm Parabellum i može pucati u poluautomatskom i automatskom režimu. Brzina paljbe iznosi oko 600 metaka u minuti, a efikasni domet doseže približno 100 do 150 metara.

Foto: Wikipedia

Oružje se puni spremnicima kapaciteta 25 ili 40 metaka. Konstrukcijski je vrlo jednostavna, koristi zatvarač s povratnom oprugom, a većina dijelova, uključujući cijev, izrađena je od čelika. Najčešće se koristi preklopni metalni kundak, što povećava praktičnost i olakšava nošenje. FMK-3 se ističe svojom robusnošću, pouzdanošću i niskim troškovima proizvodnje, zbog čega se često uspoređuje s izraelskim Uzijem. Unatoč starijem datumu razvoja, i dalje se koristi u pojedinim zemljama Latinske Amerike.