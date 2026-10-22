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Tomislav Klauški

Huliganske postrojbe provode okupaciju ljevičarskih gradova, baš kao i antifašističkih sredina

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Huliganske postrojbe provode okupaciju ljevičarskih gradova, baš kao i antifašističkih sredina
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Torcida je skandirala Hitleru, Armada je puštala ustaške pjesme, BBB ističu ZDS parole... I sve to u gradovima s antifašističkom tradicijom, pod vlašću lijeve oporbe ili gradovima gdje se HDZ ne može domoći vlasti.

Sve to izgleda kao okupacija.

Prošle subote prilikom otvaranja murala na Vežici pripadnici Armade puštali su s razglasa pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara", zloglasnu pjesmu o ustaškim koljačima.

Danima se ne stišavaju reakcije na naci-korteo Torcide i njihovo skandiranje Hitleru i Auschwitzu, zazivanje ustaša i iživljavanje na djevojčici Anne Frank, nekoliko dana nakon što je Torcida na tribini istaknula parolu u obranu "pozdrava naših očeva Za dom spremni".

Bad Blue Boysi, pak, prošle jeseni prkosno su se obračunavali s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem nakon zabrane Thompsonova koncerta i korištenje pozdrava ZDS u gradskim prostorima, tako što su preko maksimirskog sjevera razvili transparent "Za dom spremni: kaj ćemo sad, gradonačelniče".

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Kazna Hajduku

Hajduk je, inače, kažnjen ogromnom financijskom kaznom i igranjem pred praznim tribinama zbog divljanja Torcide. A dosjei pripadnika Torcide objavljeni u medijima otkrivaju da se radi o ljudima s desetinama i stotinama kaznenih prijava, pa i zbog seksualnog nasilja.

Nogometni huligani, nije to nikakva novost, postali su legla desničarske, ustaške, fašističke ideologije, što su manifestirali u brojnim prilikama, ne samo kroz marširanje hrvatskim i europskim ulicama s visoko uzdignutom desnicom, slavljenje Hitlera i skandiranjem "ajmo, ajmo ustaše".

I što je naročito zanimljivo, pa i znakovito, huliganske postrojbe dominiraju stadionima, gradovima i klubovima koji su sve samo ne desničarski, sve samo ne ustaški ili fašistički.

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Zgražanje u Splitu

Mnogi Hajdukovi navijači zgražaju se nad nacističkim korteom Torcide, inače skupine osnovane u komunističkoj Jugoslaviji 1950. godine koja je desetljećima podržavala klub sa crvenom zvijezdom i antifašističkim nasljeđem, u gradu koji se borio protiv fašista i koji nikad nije birao tvrdog desničara za svog gradonačelnika.

Rijeka je desetljećima bila pod vlašću SDP-a i ponosila se ulogom otvorenog, antifašističkog i multikulturalnog grada, a sada se nalazi na udaru pripadnika Armade koji javno slave ustaše, napadaju antifašiste po ulicama, slikaju ustaške murale, zastrašuju gradsku vlast i teroriziraju čitav grad.

Nepokoreni grad

A Zagreb, grad koji je godinama birao SDP i bivšeg SDP-ovca, a u zadnja dva mandata glasao za stranku zelene ljevice, grad koji se ponosi titulom Nepokorenog grada i tradicijom otpora fašizmu, grad koji je praktički postao zadnja utvrda ljevice u današnjoj Hrvatskoj, trpi ustaške parole i desničarsko divljanje pripadnika Bad Blue Boysa.

Iako ti Boysi nastupaju kao navijači nogometnog kluba komunističkog imena osnovanog u doba komunizma.

I premda bi to moglo zvučati kao paradoks, u tome zapravo ima rezona.

Upravo činjenica da se radi o gradovima pod vlašću ljevice, s ljevičarskim utjecajem i antifašističkom tradicijom, motivira huliganske postrojbe da intenziviraju desničarske provokacije i doslovno teroriziraju građane.

Kao da se radi o okupaciji.

Thompsonova turneja

To je ujedno bila poanta turneje Marka Perkovića Thompsona po najvećim gradovima, od Tomaševićeva Zagreba, preko Splita, do Rijeke i Istre.

Cilj je bio dovesti ZDS u antifašističke, liberalne, ljevičarske, oporbene sredine, stvoriti atmosferu društvenog prevrata, udariti temelje kleronacionalističke revolucije i najvažnije od svega, zastrašivati građane, a onda i političare, kritičare, novinare, javne djelatnike.

Na isti način sada djeluju pripadnici Torcide, Armade i BBB-a u gradovima koji biraju ljevicu, ponose se antifašizmom, odbacuju ustaštvo i odbijaju glasati za HDZ.

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Okupacija gradova

Zbog toga divljanje Torcide, ustaštvo Armade i provokacije Bad Blue Boysa izgleda kao okupacija tih gradova, dominacija desničarskih, militariziranih i organiziranih postrojbi koje šire strah i prijete svakome tko im stane na put, metaforički i doslovno.

Takva promocija nasilja, zastrašivanja i teroriziranja građana, javnosti, novinara, kritičara, ima za cilj srušiti vladajuće, izazvati atmosferu nesigurnosti i prijetnje, kao i poslati građanima poruku da desnica dominira i vlada njihovim sredinama.

Premda se radi o manjini. Ali zato agresivnoj, glasnoj i - opasnoj manjini.

Kako prijete na stadionima i ulicama, tako prijete po društvenim mrežama, nastojeći ugušiti svaki disonantni ton, ušutkati svakog kritičara i uplašiti svakog građanina, ali i suca, policajca, redara...

Ore se ustaške pjesme na ulicama i na tribinama, skandira se nacistima, a te postrojbe - kako se vidi u Splitu - povezane su s političkim i poslovnim krugovima. 

Ideološka dominacija

Nema to nikakve veze sa sportom i nogometom, pa ni lokapatriotizmom, često ni s domoljubljem, već samo s političkom okupacijom i ideološkom dominacijom.

To je manifestacija desničarskog ekstremizma na koji su upozoravala izvješća SOA-e i sam premijer Andrej Plenković, sve dok nije prešao na njegovu stranu i sklopio pakt s desnicom, Thompsonom i huliganima.

Zagreb, Rijeka, pa ni Split nisu desničarske utvrde, ali se huliganske skupine ponašaju kao da drže ključeve tih gradova.

Pripremajući teren za predstojeće izbore.

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