Huliganske postrojbe provode okupaciju ljevičarskih gradova, baš kao i antifašističkih sredina

Sve to izgleda kao okupacija.

Prošle subote prilikom otvaranja murala na Vežici pripadnici Armade puštali su s razglasa pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara", zloglasnu pjesmu o ustaškim koljačima.

Danima se ne stišavaju reakcije na naci-korteo Torcide i njihovo skandiranje Hitleru i Auschwitzu, zazivanje ustaša i iživljavanje na djevojčici Anne Frank, nekoliko dana nakon što je Torcida na tribini istaknula parolu u obranu "pozdrava naših očeva Za dom spremni".

Bad Blue Boysi, pak, prošle jeseni prkosno su se obračunavali s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem nakon zabrane Thompsonova koncerta i korištenje pozdrava ZDS u gradskim prostorima, tako što su preko maksimirskog sjevera razvili transparent "Za dom spremni: kaj ćemo sad, gradonačelniče".

Kazna Hajduku

Hajduk je, inače, kažnjen ogromnom financijskom kaznom i igranjem pred praznim tribinama zbog divljanja Torcide. A dosjei pripadnika Torcide objavljeni u medijima otkrivaju da se radi o ljudima s desetinama i stotinama kaznenih prijava, pa i zbog seksualnog nasilja.

Nogometni huligani, nije to nikakva novost, postali su legla desničarske, ustaške, fašističke ideologije, što su manifestirali u brojnim prilikama, ne samo kroz marširanje hrvatskim i europskim ulicama s visoko uzdignutom desnicom, slavljenje Hitlera i skandiranjem "ajmo, ajmo ustaše".

I što je naročito zanimljivo, pa i znakovito, huliganske postrojbe dominiraju stadionima, gradovima i klubovima koji su sve samo ne desničarski, sve samo ne ustaški ili fašistički.

Zgražanje u Splitu

Mnogi Hajdukovi navijači zgražaju se nad nacističkim korteom Torcide, inače skupine osnovane u komunističkoj Jugoslaviji 1950. godine koja je desetljećima podržavala klub sa crvenom zvijezdom i antifašističkim nasljeđem, u gradu koji se borio protiv fašista i koji nikad nije birao tvrdog desničara za svog gradonačelnika.

Rijeka je desetljećima bila pod vlašću SDP-a i ponosila se ulogom otvorenog, antifašističkog i multikulturalnog grada, a sada se nalazi na udaru pripadnika Armade koji javno slave ustaše, napadaju antifašiste po ulicama, slikaju ustaške murale, zastrašuju gradsku vlast i teroriziraju čitav grad.

Nepokoreni grad

A Zagreb, grad koji je godinama birao SDP i bivšeg SDP-ovca, a u zadnja dva mandata glasao za stranku zelene ljevice, grad koji se ponosi titulom Nepokorenog grada i tradicijom otpora fašizmu, grad koji je praktički postao zadnja utvrda ljevice u današnjoj Hrvatskoj, trpi ustaške parole i desničarsko divljanje pripadnika Bad Blue Boysa.

Iako ti Boysi nastupaju kao navijači nogometnog kluba komunističkog imena osnovanog u doba komunizma.

I premda bi to moglo zvučati kao paradoks, u tome zapravo ima rezona.

Upravo činjenica da se radi o gradovima pod vlašću ljevice, s ljevičarskim utjecajem i antifašističkom tradicijom, motivira huliganske postrojbe da intenziviraju desničarske provokacije i doslovno teroriziraju građane.

Kao da se radi o okupaciji.

Thompsonova turneja

To je ujedno bila poanta turneje Marka Perkovića Thompsona po najvećim gradovima, od Tomaševićeva Zagreba, preko Splita, do Rijeke i Istre.

Cilj je bio dovesti ZDS u antifašističke, liberalne, ljevičarske, oporbene sredine, stvoriti atmosferu društvenog prevrata, udariti temelje kleronacionalističke revolucije i najvažnije od svega, zastrašivati građane, a onda i političare, kritičare, novinare, javne djelatnike.

Na isti način sada djeluju pripadnici Torcide, Armade i BBB-a u gradovima koji biraju ljevicu, ponose se antifašizmom, odbacuju ustaštvo i odbijaju glasati za HDZ.

Okupacija gradova

Zbog toga divljanje Torcide, ustaštvo Armade i provokacije Bad Blue Boysa izgleda kao okupacija tih gradova, dominacija desničarskih, militariziranih i organiziranih postrojbi koje šire strah i prijete svakome tko im stane na put, metaforički i doslovno.

Takva promocija nasilja, zastrašivanja i teroriziranja građana, javnosti, novinara, kritičara, ima za cilj srušiti vladajuće, izazvati atmosferu nesigurnosti i prijetnje, kao i poslati građanima poruku da desnica dominira i vlada njihovim sredinama.

Premda se radi o manjini. Ali zato agresivnoj, glasnoj i - opasnoj manjini.

Kako prijete na stadionima i ulicama, tako prijete po društvenim mrežama, nastojeći ugušiti svaki disonantni ton, ušutkati svakog kritičara i uplašiti svakog građanina, ali i suca, policajca, redara...

Ore se ustaške pjesme na ulicama i na tribinama, skandira se nacistima, a te postrojbe - kako se vidi u Splitu - povezane su s političkim i poslovnim krugovima.

Ideološka dominacija

Nema to nikakve veze sa sportom i nogometom, pa ni lokapatriotizmom, često ni s domoljubljem, već samo s političkom okupacijom i ideološkom dominacijom.

To je manifestacija desničarskog ekstremizma na koji su upozoravala izvješća SOA-e i sam premijer Andrej Plenković, sve dok nije prešao na njegovu stranu i sklopio pakt s desnicom, Thompsonom i huliganima.

Zagreb, Rijeka, pa ni Split nisu desničarske utvrde, ali se huliganske skupine ponašaju kao da drže ključeve tih gradova.

Pripremajući teren za predstojeće izbore.