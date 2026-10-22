Torcida je skandirala Hitleru, Armada je puštala ustaške pjesme, BBB ističu ZDS parole... I sve to u gradovima s antifašističkom tradicijom, pod vlašću lijeve oporbe ili gradovima gdje se HDZ ne može domoći vlasti.
Huliganske postrojbe provode okupaciju ljevičarskih gradova, baš kao i antifašističkih sredina
Sve to izgleda kao okupacija.
Prošle subote prilikom otvaranja murala na Vežici pripadnici Armade puštali su s razglasa pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara", zloglasnu pjesmu o ustaškim koljačima.
Danima se ne stišavaju reakcije na naci-korteo Torcide i njihovo skandiranje Hitleru i Auschwitzu, zazivanje ustaša i iživljavanje na djevojčici Anne Frank, nekoliko dana nakon što je Torcida na tribini istaknula parolu u obranu "pozdrava naših očeva Za dom spremni".
Bad Blue Boysi, pak, prošle jeseni prkosno su se obračunavali s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem nakon zabrane Thompsonova koncerta i korištenje pozdrava ZDS u gradskim prostorima, tako što su preko maksimirskog sjevera razvili transparent "Za dom spremni: kaj ćemo sad, gradonačelniče".
Kazna Hajduku
Hajduk je, inače, kažnjen ogromnom financijskom kaznom i igranjem pred praznim tribinama zbog divljanja Torcide. A dosjei pripadnika Torcide objavljeni u medijima otkrivaju da se radi o ljudima s desetinama i stotinama kaznenih prijava, pa i zbog seksualnog nasilja.
Nogometni huligani, nije to nikakva novost, postali su legla desničarske, ustaške, fašističke ideologije, što su manifestirali u brojnim prilikama, ne samo kroz marširanje hrvatskim i europskim ulicama s visoko uzdignutom desnicom, slavljenje Hitlera i skandiranjem "ajmo, ajmo ustaše".
I što je naročito zanimljivo, pa i znakovito, huliganske postrojbe dominiraju stadionima, gradovima i klubovima koji su sve samo ne desničarski, sve samo ne ustaški ili fašistički.
Zgražanje u Splitu
Mnogi Hajdukovi navijači zgražaju se nad nacističkim korteom Torcide, inače skupine osnovane u komunističkoj Jugoslaviji 1950. godine koja je desetljećima podržavala klub sa crvenom zvijezdom i antifašističkim nasljeđem, u gradu koji se borio protiv fašista i koji nikad nije birao tvrdog desničara za svog gradonačelnika.
Rijeka je desetljećima bila pod vlašću SDP-a i ponosila se ulogom otvorenog, antifašističkog i multikulturalnog grada, a sada se nalazi na udaru pripadnika Armade koji javno slave ustaše, napadaju antifašiste po ulicama, slikaju ustaške murale, zastrašuju gradsku vlast i teroriziraju čitav grad.
Nepokoreni grad
A Zagreb, grad koji je godinama birao SDP i bivšeg SDP-ovca, a u zadnja dva mandata glasao za stranku zelene ljevice, grad koji se ponosi titulom Nepokorenog grada i tradicijom otpora fašizmu, grad koji je praktički postao zadnja utvrda ljevice u današnjoj Hrvatskoj, trpi ustaške parole i desničarsko divljanje pripadnika Bad Blue Boysa.
Iako ti Boysi nastupaju kao navijači nogometnog kluba komunističkog imena osnovanog u doba komunizma.
I premda bi to moglo zvučati kao paradoks, u tome zapravo ima rezona.
Upravo činjenica da se radi o gradovima pod vlašću ljevice, s ljevičarskim utjecajem i antifašističkom tradicijom, motivira huliganske postrojbe da intenziviraju desničarske provokacije i doslovno teroriziraju građane.
Kao da se radi o okupaciji.
Thompsonova turneja
To je ujedno bila poanta turneje Marka Perkovića Thompsona po najvećim gradovima, od Tomaševićeva Zagreba, preko Splita, do Rijeke i Istre.
Cilj je bio dovesti ZDS u antifašističke, liberalne, ljevičarske, oporbene sredine, stvoriti atmosferu društvenog prevrata, udariti temelje kleronacionalističke revolucije i najvažnije od svega, zastrašivati građane, a onda i političare, kritičare, novinare, javne djelatnike.
Na isti način sada djeluju pripadnici Torcide, Armade i BBB-a u gradovima koji biraju ljevicu, ponose se antifašizmom, odbacuju ustaštvo i odbijaju glasati za HDZ.
Okupacija gradova
Zbog toga divljanje Torcide, ustaštvo Armade i provokacije Bad Blue Boysa izgleda kao okupacija tih gradova, dominacija desničarskih, militariziranih i organiziranih postrojbi koje šire strah i prijete svakome tko im stane na put, metaforički i doslovno.
Takva promocija nasilja, zastrašivanja i teroriziranja građana, javnosti, novinara, kritičara, ima za cilj srušiti vladajuće, izazvati atmosferu nesigurnosti i prijetnje, kao i poslati građanima poruku da desnica dominira i vlada njihovim sredinama.
Premda se radi o manjini. Ali zato agresivnoj, glasnoj i - opasnoj manjini.
Kako prijete na stadionima i ulicama, tako prijete po društvenim mrežama, nastojeći ugušiti svaki disonantni ton, ušutkati svakog kritičara i uplašiti svakog građanina, ali i suca, policajca, redara...
Ore se ustaške pjesme na ulicama i na tribinama, skandira se nacistima, a te postrojbe - kako se vidi u Splitu - povezane su s političkim i poslovnim krugovima.
Ideološka dominacija
Nema to nikakve veze sa sportom i nogometom, pa ni lokapatriotizmom, često ni s domoljubljem, već samo s političkom okupacijom i ideološkom dominacijom.
To je manifestacija desničarskog ekstremizma na koji su upozoravala izvješća SOA-e i sam premijer Andrej Plenković, sve dok nije prešao na njegovu stranu i sklopio pakt s desnicom, Thompsonom i huliganima.
Zagreb, Rijeka, pa ni Split nisu desničarske utvrde, ali se huliganske skupine ponašaju kao da drže ključeve tih gradova.
Pripremajući teren za predstojeće izbore.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze
Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...