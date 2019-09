Humanitarna utrka 00:24 RUN dosad prikupila 150.000 kuna

Još su samo dva dana ostala do spektakularne noćne utrke 00:24 RUN koja će se trčati s humanitarnim ciljem za pomoć malim onkološkim pacijentima. Naime, sva sredstva od kotizacija, kao i dobrovoljne donacije, organizator utrke 24sata, u suradnji s MZLZ-om, donirat će Zakladi - dječja onkologija Rebro, za izgradnju novog odjela dječje onkologije. Dosad je tijekom akcije prikupljeno 150.000 kuna.

Zbog ogromnog interesa za sudjelovanjem u ovom humanitarnom projektu prošli tjedan bio je otvoren i drugi krug kotizacija koji je rasprodan za svega dvije minute i 25 sekundi. Pa se tako za ovaj jedinstven sportski događaj, koji starta 24 minute nakon ponoći s 28. na 29. rujna na uzletno-sletnoj stazi Zračne luke Franjo Tuđman, prijavilo 1173 trkača. S obzirom na to da se trči na štićenom prostoru, po prvi put u Hrvatskoj na aerodromskoj pisti, svaki od njih morat će proći i sigurnosne provjere do dolaska na start.

Za odličnu zabavu prije i poslije utrke pobrinut će se plesna skupina Cro shuffle, trubač Igor Dorotić, bubnjar Tomislav Tržan i DJ. Skupina Cro shuffle prezentirat će zavidne plesne korake i prirediti nezaboravnu koreografiju. Uz DJ-a koji će cijelo vrijeme plesnim hitovima i svojim umijećem za miksetom zagrijavati publiku, bit će i trubač Igor Dorotić (34).

- Jako se veselim utrci, ma strašno sam uzbuđen. Drago mi je prisustvovati nečemu takvom, pogotovo zbog humanitarnog karaktera. Moj nastup će više manje biti improvizacija, DJ i ja smo pripremili neke pjesme na koje ću ja svirati, a ostatak će biti čitanje publike i atmosfere. Jedva čekam - kaže Dorotić.

Natjecatelje će prije same utrke dobro razgibati Mario Mandić (27), bivši natjecatelj showa ‘Život na vagi’.

- Jako se veselim, utrka je spektakularna, stvarno mi je čast to što ću moći zagrijati ljude. Nemam ništa spremno, radit ću to sve iz srca i siguran sam da će kao i uvijek sve biti dobro. Uvijek postoji neka doza treme, no jako se veselim. Zahvalan sam na toj velikoj prilici da ću voditi zagrijavanje prije tako važne utrke - priznao je Mario.

Tomislav Tržan (50) iz plesnog kluba TT, iza sebe ima, kaže, preko 2000 nastupa, ali zbog ovog je veoma uzbuđen.

- I sam imam djecu pa se rado odazivam humanitarnim akcijama pa sam tako i ovoj. Ovaj događaj je zaista fantastičan i jedinstven i već znam da će biti odlično. A najbolje je što pomažemo djeci. ‘Percussion & Dance performance by Tomislav Tržan’ dio je mog programa kojim ću zabavljati trkače uz DJ-a na kongo bubnjevima - rekao nam je.

Utrka je koncipirana tako da natjecatelji u 45 minuta moraju prijeći jedan krug na stazi dugoj pet kilometara. Zadanu trasu će trčati okruženi civilnim zrakoplovima i spektakularnim MIG-om, a svaki njihov korak na reflektorima osvijetljenoj stazi pratit će iz zraka helikopter MUP-a. Među trkačima su i piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

- Kako se bliži dan utrke, tako i uzbuđenje raste. Ne možemo dočekati da sve krene. Svi pričaju samo o toj trci. Jako puno ljudi mi je reklo da se nije uspjelo prijaviti jer je rasprodana u roku i mislim da će zaista biti spektakularno. Najbitnije je što ćemo pomoći djeci - kaže nam pukovnik Christian Jagodić, zapovjednik Eskadrile borbenih aviona HRZ-a.

Teren im je poznat, to im je baza, a za trku su spremni. Na pisti će HRZ imati i svoj šator, a svi trkači će moći pobliže upoznati njihov posao.

- Trkači će moći vidjeti našu opremu, letjelice, vidjeti sve izbliza, educirati se o našem poslu, popričati s nama. Radujemo se druženju, upoznavanju i odličnoj atmosferi - kaže.

Prije početka utrke bit će i spektakularan vatromet, a 300 metara prije prolaska kroz cilj trkače očekuje i Vodeni pozdrav vatrogasaca. A one koji najbrže prođu kroz cilj čekaju ujedno i najvrednije nagrade. Prvo mjesto u ženskoj i muškoj konkurenciji osvaja 1500 kuna, a uz to Croatia Airlines nagrađuje pobjednika i pobjednicu utrke s dvije povratne međunarodne karte na linijama Croatia Airlinesa. Drugo mjesto osvaja 1000 kuna, a oni koji će kroz cilj proći treći osvojit će 500 kuna. Svi koji će stajati na pobjedničkom postolju, dobit će i unikatni pehar impresivnog izgleda, koji je posebno izradila tvrtka Vivatip za 00:24 RUN.

No, to nije sve jer Adriatic osiguranje daje za sva tri prvoplasirana mjesta police za putno-zdravstveno osiguranje. Bez obzira na rezultat, tvrtka Vivatip također je izradila i unikatne medalje koji će dobiti svi koji prođu kroz cilj.Svim natjecateljima je osiguran i besplatan prijevoz posebnom linijom autobusa, koji u 20 sati kreće s autobusnog kolodvora Zagreb, na aerodrom, a njime se mogu vratiti nakon utrke i nazad u grad. A za sve one koji će stići automobilom, osiguran je i besplatan parking.

Generalni pokrovitelj utrke je Konzum, partneri projekta su INA, Kala, Slatinska banka, A1, HEP i Hrvatska lutrija, a Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Ministarstvo unutarnjih poslova su prijatelji utrke.

