HUO ukazao na veliku važnost financijske pismenosti u RH

Uoči Svjetskog i Europskog tjedna novca koji se ove godine održava u razdoblju od 25. do 31. ožujka, društva za osiguranje te Hrvatski ured za osiguranje (HUO) ukazali su još jednom na važnost financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj te su tom prilikom predstavili svoje aktivnosti kojima žele osvijestiti javnost o potrebi konstantne edukacije na području financijske pismenosti.

Aktivnosti osiguravatelja najviše su usmjerene prema mladima s obzirom da sva relevantna istraživanja pokazuju kako veliki dio mladih ima nizak stupanj znanja o financijskoj pismenosti, a pravovremena edukacija jedini je pravi način kako bi se potakle pozitivne promjene.

Na konferenciji za medije nastojanja osigurateljne industrije usmjerena financijskom obrazovanju i financijskoj pismenosti na području osiguranja predstavili su g. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, gđa. Nataša Kapetanović, članica Uprave GRAWE Hrvatska d.d. te g. Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja d.d.

„Svjesni slabe financijske pismenosti mladih i niske razine razumijevanja financijskih i osiguravateljnih proizvoda koji dovode do loših financijskih odluka i ulaganja, i ove godine smo se aktivno pridružili obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje i drugim društvima za osiguranje. I na nama osigurateljima leži odgovornost da gradimo savjesne i informirane pojedince koji će biti sposobni donositi ispravne financijske odluke.“, istaknula je gđa. Nataša Kapetanović, članica uprave GRAWE Hrvatska d.d.

„Naše glavne edukativne aktivnosti za financijsku pismenost provodimo u formi predavanja i radionica pod vodstvom etabliranih predavača s ciljem promocije ideje i benefita osiguranja u vidu zaštite od rizika koji nas okružuju te jačanja svijesti o važnosti mirovinske štednje i putem životnog osiguranja. Cilj aktivnosti je podići svijest o važnosti osiguranja kao nužnog suputnika kroz život i vrijednog ulaganja u budućnost.“, rekao je g. Hrvoje Pauković, direktor HUO-a.

G. Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja d.d. naglasio je kako i stupanj korištenja osiguranja govori o razini opće financijske pismenosti: „Kada financijsku pismenost gledamo kroz perspektivu osiguranja i usporedbe s drugim zemljama u Europskoj uniji, Hrvatska tu stoji prilično nisko i ima puno prostora za približavanje razvijenijim zemljama. Naime, u Hrvatskoj je udio ukupnog iznosa godišnjeg osiguranja, tzv. zaračunate bruto premije, u BDP-u tek 2,79% dok je prosjek EU iznad 7%. Ako to gledamo kroz individualno ulaganje u osiguranje, premija osiguranja po stanovniku u Hrvatskoj iznosi 316 eura, dok je to na razini Europske unije iznad 2.000 eura. To je gotovo 7 puta više. U svim smo vrstama osiguranja pri samom dnu EU ljestvice, u zadnjih 10 zemalja, a najslabiji smo u osiguranju imovine.“

S ciljem edukacije mladih o važnosti promišljanja vlastite budućnosti i preuzimanja odgovornosti za prevenciju životnih rizika, Hrvatski ured za osiguranje nastavit će i ove godine aktivnosti u sklopu projekta „Znanje je najbolje osiguranje!“ i to nizom radionica u hrvatskim srednjim školama. Radionice će biti posvećene financijskoj pismenosti na području osiguranja s naglaskom na edukativnu igru u izdanju HUO-a pod nazivom „Manje rizika - više zabave“. Prva u nizu radionica održat će se u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu (25. ožujka), potom u Gimnaziji Andrije Mohorovičića u Rijeci (27. ožujka) te u Gimnaziji Pula u Puli (28. ožujka). Na ovim radionicama sudjelovat će i pjevač Damir Kedžo, brend ambasador igre „Manje rizika - više zabave“ te će se uz njegovu pomoć srednjoškolci kroz igru, na zabavan i kreativan način upoznati s mogućnostima upravljanja rizicima koje nudi osiguranje u rješavanju životnih problema u različitim fazama života.

Brand ambasador igre „Manje rizika - više zabave“ u izdanju Hrvatskog ureda za osiguranje, popularni pjevač Damir Kedžo najavio je svoje sudjelovanje na edukativnim radionicama: „Jako mi je drago što ponovno mogu sudjelovati u ovoj akciji. Naime, kada sam se prije dvije godine po prvi puta uključio u promociju edukativne igre „Manje rizika - više zabave“, rezultati koje smo vidjeli na radionicama u hrvatskim školama bili su fantastični. Uz puno zabave i igre, srednjoškolci su jako brzo postali svjesni brojnih prednosti osiguranja kroz različite situacije u svakodnevnom životu. Siguran sam da ćemo to ponoviti na isti način i idući tjedan u Karlovcu, Rijeci i Puli“.

Edukativnu društvenu igru „Manje rizika - više zabave“ Hrvatski ured za osiguranje je temeljem pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, distribuirao svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj.

