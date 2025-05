Husinec o nesreći na A3: Vozač auta dobro je učinio što je signalizirao baterijom vozačima

U stravičnoj prometnoj nesreći na autocesti A3, u nedjelju oko 3 sata između čvora Popovača i Križ, poginulo je dvoje ljudi, a ozlijeđeno ih je 31. U njoj su sudjelovali autobus bosanskohercegovačkih registracija i automobil također bosanskohercegovačkih tablica, a radi se o VW Golfu. Vozač Golfa je udario u zaštitnu ogradu i prepriječio put vozačima koji su onuda tek trebali proći. Županijski vatrogasni zapovjednik tvrdi da je pred vozača na cestu izletjela srna, ali policija nam to još nije potvrdila. Vozač Golfa izašao je iz auta i stao mahati baterijskom svjetiljkom kako bi upozorio ostale sudionike u prometu da uspore ili stanu. Međutim, autobus ga očito nije vidio te se zabio u njegov auto, također je udario u zaštitnu ogradu, a onda se prevrnuo. Cijeli je slučaj komentirao vještak za promet Goran Husinec.

Zagreb: Goran Husinec, sudski vještak za cestovni i pomorski promet | Foto: ILUSTRACIJA/Davorin Visnjic/PIXSELL

- Vozač auta je imao ovu prvu jako dobro reakciju. Odlično je to što je odmah išao signalizirati drugim vozačima baterijskom svjetiljkom. To je ispravan način za postupiti kada vam se dogodi takva nesreća. Drugi korak bio bi postavljanje trokuta na propisanoj udaljenosti od mjesta nezgode, ali to ovisi ide li vam netko ususret ili ne. Čim vidite da nema nikoga, odmah krećete stavljati trokut. Treći korak je zvanje policije kako bi i ona došla što prije i nastavila regulirati promet. Zvati policiju se može čak i dok se nosi trokut. Sada se tek mora utvrditi je li vozač auta imao dovoljno vremena da obavi sve to ili nije. U svakom slučaju započeo je dobro rješavati situaciju - rekao je Husinec.

Preporučio je da noću prilagodimo vožnju i vozimo manje od dopuštenog upravo kako bismo bolje mogli reagirati na nepredviđene situacije.

U sudaru autobusa i auta na A3 dvije osobe poginule, više ozlijeđenih | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Osobni automobil je smrskan, ali vozač je dobro. Svi poginuli su bili putnici iz autobusa. Na teren je odmah izašlo 17 vatrogasaca, 7 vatrogasnih vozila, a sudjelovale su tri postrojbe. Izvlačenje putnika iz autobusa trajalo je satima.

U sudaru autobusa i auta na A3 dvije osobe poginule, više ozlijeđenih | Foto: Edina Zuko/PIXSELL

- Morali smo razbiti prozore i ući u autobus, kako bi ljude izvlačili van. Srećom, autobus se nije zapalio - rekao je vatrogasac DVD-a Popovača. Na teren su odmah došle i ekipe Hitne pomoći.

U bolnice su prevezli 29 ljudi, a troje ih je imalo ozljede opasne po život.