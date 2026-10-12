Huti opet napali S. Arabiju. Rijad: Srušili smo rakete

Saudijske vlasti izdale su novo upozorenje na moguću opasnost za glavni grad Rijad nakon niza smrtonosnih hutskih napada posljednjih dana.

„Nacionalna platforma za rano upozoravanje izdala je upozorenje za grad Rijad zbog moguće opasnosti”, priopćila je služba civilne zaštite. Glasnogovornik saudijske vojske Turki al-Maliki izjavio je da su sustavi protuzračne obrane uspješno presreli projektile ispaljene iz Jemena.

Nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je Rijadom u ponedjeljak navečer, neposredno nakon što su stanovnici na svoje mobitele primili SMS upozorenje na zračnu prijetnju. Pretpostavlja se da su se čule eksplozije presretačkih projektila kojima je saudijska protuzračna obrana pokušavala zaustaviti nadolazeće projektile.

„Područje je izloženo neprijateljskoj zračnoj prijetnji. Molimo vas da ostanete mirni te se sklonite u zatvoreni prostor ili na sigurno mjesto, podalje od prozora i vrata”, stajalo je u poruci upućenoj stanovnicima.

Nakon što je vojska objavila da je presrela projektile koje su ispalili jemenski hutisti, saudijska civilna zaštita ukinula je upozorenje za glavni grad.

„Opasnost za grad Rijad je prošla. Radi vlastite sigurnosti nastavite slijediti upute civilne zaštite te pod svaku cijenu izbjegavajte okupljanja i fotografiranje”, navodi se u priopćenju.

Napadi Huta

Napadi na saudijske zračne luke intenzivirali su se posljednjih dana. U subotu, 10. listopada, raketni napad hutista na međunarodnu zračnu luku Kralj Khalid u Rijadu usmrtio je 13 ljudi, a više od 300 ih je ozlijeđeno. Već sljedećeg dana u novom napadu poginula je još jedna osoba, a 11 ih je ozlijeđeno.