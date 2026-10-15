Priopćeno je da je među osobljem osiguranja i drugim djelatnicima u palači bilo poginulih i ozlijeđenih. U ranijoj izjavi se kaže da su poginula dvojica pripadnika premijerova osiguranja.
Hutisti napali predsjedničku palaču u Jemenu! 'Ovaj napad predstavlja opasnu eskalaciju'
Sjedište međunarodno priznate jemenske vlade u južnome lučkom gradu Adenu našlo se u četvrtak na meti raketnog napada, izjavili su za dpa svjedoci i vladini dužnosnici. U objavi stoji da je napadnuto područje oko palače Al-Mašik. Vlada je napad opisala kao "opasnu eskalaciju usmjerenu protiv državnih institucija i civilnih objekata". Iza napada, piše BBC, stoje hutisti.
Priopćeno je da je među osobljem osiguranja i drugim djelatnicima u palači bilo poginulih i ozlijeđenih. U ranijoj izjavi se kaže da su poginula dvojica pripadnika premijerova osiguranja.
Al-Masirah (Putovanje), tv-kanal pod kontrolom hutskih milicija, izvijestio je da je napadnut "vojni stožer kojim upravljaju saudijski časnici".
Vojni glasnogovornik hutista, Jahija Sare je rekao da su saudijske snage legitiman cilj pobunjenika bez obzira na to gdje se nalaze.
Saudijski informativni kanal Al-Hadath (Događaj) izvijestio je o pet eksplozija u palači nakon udara nekoliko projektila.
Na društvenim su se mrežama pojavile snimke koje prikazuju dim iznad kompleksa u kojemu je smještena međunarodno priznata vlada.
U Adenu se nalazi i zapovjedni centar koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, koja se bori na strani vlade protiv hutskih pobunjenika u Jemenu, a njih podupire Iran.
Otkako su hutisti 2014. godine zauzeli glavni grad Sanu i druge dijelove sjevernog Jemena, sjedište međunarodno priznate vlade je u Adenu, na jugu zemlje. Predvodi je Rašad al-Alimi, koji iz sigurnosnih razloga uglavnom boravi u Rijadu. Saudijski mediji izvijestili su da visoki jemenski vladini dužnosnici nisu ozlijeđeni u napadu.
Ranije je jemensko ministarstvo informiranja objavilo da su premijer Šaja al-Zindani i ostali članovi vlade na sigurnom nakon raketnog napada.
Vlada je pozvala međunarodnu zajednicu i Ujedinjene narode da zauzmu jasan i čvrst stav protiv ovakvih napada, umjesto da ih tretiraju kao izolirane incidente.
Nakon ovog napada južni Jemen sve više dolazi u središte pozornosti hutista koji već drže pod kontrolom velike dijelove na sjeveru zemlje. U munjevitoj ofenzivi u rujnu su zauzeli dodatna područja duž zapadne obale.
Posljednjih godina Aden i jug, osobito nakon primirja iz 2022., nisu bili u središtu borbenih djelovanja.
Vlada je objavila da će Aden ostati sjedište državnih institucija u Jemenu. Poručila je da će pokušaji ometanja javnog života ili slabljenja države i dalje ostati neuspješni.
Aden je jedan od najvećih jemenskih gradova i ima važnu luku istočno od tjesnaca Bab al-Mandab (Vrata suza). Stoljećima je taj grad služio kao trgovačko središte. Palača se nalazi na brdu s kojeg se pruža pogled na Adenski zaljev.