Hutisti napali predsjedničku palaču u Jemenu! 'Ovaj napad predstavlja opasnu eskalaciju'

Sjedište međunarodno priznate jemenske vlade u južnome lučkom gradu Adenu našlo se u četvrtak na meti raketnog napada, izjavili su za dpa svjedoci i vladini dužnosnici. U objavi stoji da je napadnuto područje oko palače Al-Mašik. Vlada je napad opisala kao "opasnu eskalaciju usmjerenu protiv državnih institucija i civilnih objekata". Iza napada, piše BBC, stoje hutisti.

Priopćeno je da je među osobljem osiguranja i drugim djelatnicima u palači bilo poginulih i ozlijeđenih. U ranijoj izjavi se kaže da su poginula dvojica pripadnika premijerova osiguranja.

Al-Masirah (Putovanje), tv-kanal pod kontrolom hutskih milicija, izvijestio je da je napadnut "vojni stožer kojim upravljaju saudijski časnici".

Foto: SOCIAL MEDIA

Vojni glasnogovornik hutista, Jahija Sare je rekao da su saudijske snage legitiman cilj pobunjenika bez obzira na to gdje se nalaze.

Saudijski informativni kanal Al-Hadath (Događaj) izvijestio je o pet eksplozija u palači nakon udara nekoliko projektila.

Na društvenim su se mrežama pojavile snimke koje prikazuju dim iznad kompleksa u kojemu je smještena međunarodno priznata vlada.

U Adenu se nalazi i zapovjedni centar koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, koja se bori na strani vlade protiv hutskih pobunjenika u Jemenu, a njih podupire Iran.

Otkako su hutisti 2014. godine zauzeli glavni grad Sanu i druge dijelove sjevernog Jemena, sjedište međunarodno priznate vlade je u Adenu, na jugu zemlje. Predvodi je Rašad al-Alimi, koji iz sigurnosnih razloga uglavnom boravi u Rijadu. Saudijski mediji izvijestili su da visoki jemenski vladini dužnosnici nisu ozlijeđeni u napadu.

Ranije je jemensko ministarstvo informiranja objavilo da su premijer Šaja al-Zindani i ostali članovi vlade na sigurnom nakon raketnog napada.

Vlada je pozvala međunarodnu zajednicu i Ujedinjene narode da zauzmu jasan i čvrst stav protiv ovakvih napada, umjesto da ih tretiraju kao izolirane incidente.

Nakon ovog napada južni Jemen sve više dolazi u središte pozornosti hutista koji već drže pod kontrolom velike dijelove na sjeveru zemlje. U munjevitoj ofenzivi u rujnu su zauzeli dodatna područja duž zapadne obale.

Posljednjih godina Aden i jug, osobito nakon primirja iz 2022., nisu bili u središtu borbenih djelovanja.

Vlada je objavila da će Aden ostati sjedište državnih institucija u Jemenu. Poručila je da će pokušaji ometanja javnog života ili slabljenja države i dalje ostati neuspješni.

Aden je jedan od najvećih jemenskih gradova i ima važnu luku istočno od tjesnaca Bab al-Mandab (Vrata suza). Stoljećima je taj grad služio kao trgovačko središte. Palača se nalazi na brdu s kojeg se pruža pogled na Adenski zaljev.