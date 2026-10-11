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Napetosti eskaliraju

Hutisti po drugi put u dva dana napali zračnu luku u Rijadu

Piše HINA,
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Hutisti po drugi put u dva dana napali zračnu luku u Rijadu
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Foto: Reuters
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Hutisti su ponovo napali međunarodnu zračnu luku King Khalid u Rijadu, uzrokujući požar i ozljede, dok su se vlasti suočavaju s posljedicama smrtonosnog napada koji se dogodio dan ranije.

Jemenski hutisti pogodili su u nedjelju međunarodnu zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu po drugi put u dva dana, izvijestili su lokalni dužnosnici. Glasnogovornik saudijske vojske rekao je da je u nedjelju projektil pogodio međunarodnu zračnu luku King Khalid u Rijadu. Napad je uzrokovao požar u jednoj od putničkih dvorana, a bilo je i ozlijeđenih, izvijestila je saudijska uprava civilnog zrakoplovstva.

Novi napad se dogodio dan nakon što je u istoj zračnoj luci ubijeno 13 ljudi, a ozlijeđeno njih 308. Jemenski pobunjenici hutisti, koji su preuzeli odgovornost za napade, upozorili su zrakoplovne tvrtke i putnike da ne koriste saudijske zračne luke i zračni prostor.

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Napad na zračnu luku u Rijadu VIDEO
Napad na zračnu luku u Rijadu | Video: Reuters

Hutisti su rekli da su ciljali Saudijsku Arabiju zbog njezine podrške vladinim snagama u građanskom ratu u Jemenu, kao i zbog zračnog napada na zračnu luku u Sani.

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General bojnik Turki al-Maliki, glasnogovornik vojne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, rekao je da je protuzračna obrana presrela projektil u blizini zračne luke u Rijadu.

Britanski ministar obrane Wes Streeting sugerirao je da bi Velika Britanija "potencijalno" mogla pružiti veću podršku Saudijskoj Arabiji, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da će SAD "donijeti odluku i vrlo brzo djelovati" o tome hoće li napasti hutiste.

Subotnji napad bio je najsmrtonosniji pojedinačni napad na neku arapsku zemlju Perzijskog zaljeva od početka rata između Izraela, SAD-a i Irana u veljači.

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