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POGINULO 12 LJUDI

Hutisti poslali upozorenje nakon napada na Rijad: 'Izbjegavajte saudijske zračne luke!'

Piše HINA,
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Hutisti poslali upozorenje nakon napada na Rijad: 'Izbjegavajte saudijske zračne luke!'
Foto: Reuters
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Nakon smrtonosnog napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, jemenski hutisti upozorili su na opasnosti korištenja saudijskih zračnih luka, pozivajući putnike i zrakoplovne kompanije da budu oprezni.

Jemenski hutisti u nedjelju su upozorili zrakoplovne kompanije, putnike i zaposlenike zračnih luka da izbjegavaju saudijske zračne luke, dan nakon napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u kojem je poginulo 12 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a dogodio se u jeku eskalacije sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga koje podupire Saudijska Arabija.

„Ponovno upozoravamo sve zrakoplovne kompanije, stručnjake, zaposlenike, radnike i putnike da ne koriste saudijske zračne luke i zračni prostor jer su izloženi napadima i postali su poprište operacija naših snaga, uz iznimku zračnih luka u (svetim gradovima) Meki i Medini”, objavili su hutisti na društvenoj mreži X.

„Pozivamo sve da naša upozorenja shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost za svako neuspješno presretanje”, rekli su.

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Saudijska Arabija posljednjih je tjedana pojačala vojno sudjelovanje u Jemenu, izvodeći napade na hutiste i podupirući protuofenzivu jemenskih vladinih snaga nakon što je ta skupina prošlog mjeseca zauzela strateški teritorij uz obalu Crvenog mora.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da Sjedinjene Američke Države razmatraju pridruživanje saudijskim napadima na hutiste u sukobu koji se proširio iz rata protiv Irana, koji su SAD i Izrael pokrenuli u veljači.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u subotu je priopćila da je projektil pao i u blizini međunarodne zračne luke kralja Fahda u Damamu, u istočnoj saudijskoj pokrajini. Koalicija je također izvijestila da je u toj regiji u nedjelju presrela dron.

Međunarodna energetska konferencija ipak u Rijadu 

Zbog subotnjeg napada Međunarodna zračna luka kralja Khalida privremeno je zatvorena, no saudijsko ministarstvo energetike priopćilo je da će se u nedjelju u Rijadu ipak održati međunarodna energetska konferencija koja se planira već dulje vrijeme.

Petodnevni kongres WPC Energy održava se u kongresnom centru udaljenom oko 10 kilometara od zračne luke. Državna televizija izvijestila je da je sudjelovanje potvrdilo više od 70 ministara, 300 rukovoditelja tvrtki i predstavnici više od 25 međunarodnih energetskih organizacija.

Zasad nije poznato hoće li sudionici prisustvovati osobno ili virtualno.

Za nedjelju je predviđen i ministarski sastanak Međunarodnog energetskog foruma, a prema obavijesti za medije, plenarna sjednica održat će se iza zatvorenih vrata. Dodatne pojedinosti zasad nisu objavljene.

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Odvojeno od toga, saudijske vlasti obavijestile su roditelje da će se nastava uživo za sve učenike, nastavnike i administrativno osoblje obustaviti te će se od nedjelje do četvrtka održavati na daljinu.

U subotnjem napadu, trećem na zračnu luku u Rijadu u tjedan dana, poginulo je 12 osoba, među kojima četiri Saudijca, dva državljanina Bangladeša te državljani Sjedinjenih Američkih Država, Jordana, Palestine, Sirije, Sudana i Egipta, priopćile su saudijske vlasti.

Saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo objavila je da je rad zračne luke privremeno obustavljen radi procjene štete i sigurnosnih rizika, ne navodeći kada bi se letovi mogli nastaviti.

U dva prethodna napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu ranije tijekom tjedna poginule su četiri osobe, a znatno je oštećen saudijski komercijalni zrakoplov parkiran na uzletno-sletnoj površini.

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