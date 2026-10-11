Hutisti poslali upozorenje nakon napada na Rijad: 'Izbjegavajte saudijske zračne luke!'

Jemenski hutisti u nedjelju su upozorili zrakoplovne kompanije, putnike i zaposlenike zračnih luka da izbjegavaju saudijske zračne luke, dan nakon napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u kojem je poginulo 12 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a dogodio se u jeku eskalacije sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga koje podupire Saudijska Arabija.

„Ponovno upozoravamo sve zrakoplovne kompanije, stručnjake, zaposlenike, radnike i putnike da ne koriste saudijske zračne luke i zračni prostor jer su izloženi napadima i postali su poprište operacija naših snaga, uz iznimku zračnih luka u (svetim gradovima) Meki i Medini”, objavili su hutisti na društvenoj mreži X.

„Pozivamo sve da naša upozorenja shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost za svako neuspješno presretanje”, rekli su.

Saudijska Arabija posljednjih je tjedana pojačala vojno sudjelovanje u Jemenu, izvodeći napade na hutiste i podupirući protuofenzivu jemenskih vladinih snaga nakon što je ta skupina prošlog mjeseca zauzela strateški teritorij uz obalu Crvenog mora.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da Sjedinjene Američke Države razmatraju pridruživanje saudijskim napadima na hutiste u sukobu koji se proširio iz rata protiv Irana, koji su SAD i Izrael pokrenuli u veljači.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u subotu je priopćila da je projektil pao i u blizini međunarodne zračne luke kralja Fahda u Damamu, u istočnoj saudijskoj pokrajini. Koalicija je također izvijestila da je u toj regiji u nedjelju presrela dron.

Međunarodna energetska konferencija ipak u Rijadu

Zbog subotnjeg napada Međunarodna zračna luka kralja Khalida privremeno je zatvorena, no saudijsko ministarstvo energetike priopćilo je da će se u nedjelju u Rijadu ipak održati međunarodna energetska konferencija koja se planira već dulje vrijeme.

Petodnevni kongres WPC Energy održava se u kongresnom centru udaljenom oko 10 kilometara od zračne luke. Državna televizija izvijestila je da je sudjelovanje potvrdilo više od 70 ministara, 300 rukovoditelja tvrtki i predstavnici više od 25 međunarodnih energetskih organizacija.

Zasad nije poznato hoće li sudionici prisustvovati osobno ili virtualno.

Za nedjelju je predviđen i ministarski sastanak Međunarodnog energetskog foruma, a prema obavijesti za medije, plenarna sjednica održat će se iza zatvorenih vrata. Dodatne pojedinosti zasad nisu objavljene.

Odvojeno od toga, saudijske vlasti obavijestile su roditelje da će se nastava uživo za sve učenike, nastavnike i administrativno osoblje obustaviti te će se od nedjelje do četvrtka održavati na daljinu.

U subotnjem napadu, trećem na zračnu luku u Rijadu u tjedan dana, poginulo je 12 osoba, među kojima četiri Saudijca, dva državljanina Bangladeša te državljani Sjedinjenih Američkih Država, Jordana, Palestine, Sirije, Sudana i Egipta, priopćile su saudijske vlasti.

Saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo objavila je da je rad zračne luke privremeno obustavljen radi procjene štete i sigurnosnih rizika, ne navodeći kada bi se letovi mogli nastaviti.

U dva prethodna napada na međunarodnu zračnu luku u Rijadu ranije tijekom tjedna poginule su četiri osobe, a znatno je oštećen saudijski komercijalni zrakoplov parkiran na uzletno-sletnoj površini.