Hutisti preuzeli odgovornost za napad na nizozemski tanker

Hutisti su u srijedu preuzeli odgovornost za napad na nizozemski tanker Minervagracht koji gori u Adenskom zaljevu. Skupina povezana s Iranom izvela je brojne napade na brodove u Crvenom moru od 2023., ciljajući one za koje je smatra da su povezani s Izraelom. Opisuje to solidarnošću s Palestincima zbog izraelskog rata u Gazi.

Vojni glasnogovornik hutista rekao je da je napad u ponedjeljak izveden krstarećim projektilom.

Minervagracht je u trenutku napada plovio uz obalu Džibutija s 19 članova posade i bez tereta, objavila je amsterdamska tvrtka Spliethoff.

„Minervagracht je značajno oštećen”, priopćila je ta kompanija, dodajući da je posada na sigurnom te da surađuje s međunarodnim stručnjacima i vlastima da spasi brod.

Većina posade, uključujući jednog od ozlijeđenih pomoraca koji je stabilno, prevezeni su na grčku i francusku fregatu, objavila je pomorska misija Europske unije Aspides.

Drugi član posade koji je zadobio teške ozljede helikopterom je prevezen u Džibuti.

Jemenski pokret poručio je da su napali Minervagracht zato što je njegov vlasnik prekršio "zabranu ulaska u luke okupirane Palestine".

To je bio prvi napad hutista na komercijalni brod od 1. rujna, kada su ciljali izraelski tanker Scarlet Ray u blizini saudijske luke Yanbu na Crvenom moru.

U srpnju su hutisti napali i potopili brod za rasuti teret Magic Seas i teretni brod Eternity C u Crvenom moru.